Martin Kemp: la carriera, la vita privata e tutte le curiosità sul celebre bassista degli Spandau Ballet.

Gli Spandau Ballet non sono stati solo la grande voce e il carisma elegante di Tony Hadley e le qualità compositive straordinarie di Martin Kemp. A rendere il gruppo uno dei più importanti all’interno del movimento New Romantic ha contribuito in maniera decisiva anche Martin Kemp, il bassista dagli occhi di ghiaccio. Andiamo a scoprire tutte le curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Martin Kemp: biografia e carriera

Martin John Kemp è nato a Londra il 10 ottobre 1961 sotto il segno della Bilancia. Appassionato di musica fin da bambino, ma anche di recitazione, con il fratello Gary a frequentato a soli sei anni il Teatro per bambini di Anna Scher.

La grande svolta della sua vita avviene nel 1979. In questo storico anno Gary fonda una band, gli Spandau Ballet, e gli chiede di unirsi a lui in qualità di bassista. Martin ovviamente non si tira indietro. Negli anni Ottanta il gruppo si impone nella scena new wave e nel cosiddetto movimento New Romantic, e la band lancia alcuni singoli di grandissimo successo come True e Through the Barricades:

Ma l’epoca d’oro non dura a lungo e dopo dieci anni il gruppo si scioglie, in seguito allo scarso successo commerciale dell’album Heart Like a Sky. In seguito allo scioglimento, Martin inizia una carriera da attore e viene apprezzato dai fan in numerosi film e serie tv inglesi. Cosa fa oggi Martin Kemp? Continua a essere un nome importante per il cinema britannico, ma dal 2009 è rientrato negli Spandau Ballet, in seguito alla reunion voluta fortemente dal fratello.

La vita privata di Martin Kemp: moglie e figli

Martin è sposato dal 1988 con Shirlie Holliman, a sua volta nome conosciuto nel mondo della musica. Per anni è stata infatti una corista degli Wham!. Non a caso, a presentarli fu un loro amico comune, il compianto George Michael. Dalla loro relazione sono nati i figli Harley Moon nel 1989 e Roman nel 1993.

Sai che…

– Ha debuttato come regista nel 2011 con il film Stalker.

– Di che malattia soffre Martin Kemp? Fortunatamente nessuna, ma in passato ha dovuto lottare con due tumori benigni al cervello. Per prevenire ogni problema gli è stata inserita nel cranio una placca di metallo.

– Tra le serie di cui è stato protagonista come attore c’è anche Padre Brown.

– Su Instagram Martin Kemp ha un account ufficiale seguito da centinaia di migliaia di follower.

