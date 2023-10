Ben Harper: la biografia, la carriera, la vita privata, le canzoni e le curiosità sul cantautore americano di Diamonds on the Inside.

Ben Harper ha la musica nel sangue. Artista versatile come pochi, ha nel corso della sua carriera scritto canzoni splendide, attingendo a piene mani da ogni genere musicale di suo gradimento: il blues, il folk, il rock, il reggae e molti altri. Andiamo a scoprire alcune curiosità sulla sua carriera e la sua vita privata.

Chi è Ben Harper: biografia e carriera

Benjamin Chase Harper è nato a Claremont, in California, il 28 ottobre 1969 sotto il segno dello Scorpione. A cinque hanno ha vissuto il divorzio dei genitori, che lo ha portato a trascorrere gran parte dell’infanzia con la famiglia materna.

chitarra acustica

Già da ragazzo inizia ad avvicinarsi alla musica, prendendo in mano la chitarra e iniziando a suonare nel retro del negozio di strumenti musicali dei nonni. Si specializza in particolare nell’uso della lap steel guitar, una chitarra particolare da suonare con lo slide.

Registra il suo primo album, Pleasure and Pain, nel 1992. Il disco non ha successo ma gli permette di farsi ascoltare dalle persone giuste. Approda così alla Virgin Records e nel 1994 dà alle stampe Welcome to the Cruel World, che sorprende la critica. Da questo disco è tratta Waiting on an Angel:

L’anno dopo dà alle stampe un nuovo album, Fight for Your Mind, un lavoro più maturo e politicamente impegnato. Si tratta del primo lavoro con i The Innocent Criminals, spesso al suo fianco.

Sul finire del secolo raggiunge un successo più ampio con l’album Burn to Shine, da cui è tratta Steal My Kisses, un brano che spopola nelle radio dei college:

Il 2003 è l’anno del successo internazionale. Ben dà alle stampe l’album Diamonds on the Inside, in cui propone tracce di diverso genere, con richiami evidenti al reggae, al funk e anche al folk e al blues.

La title track gli permette di scalare le classifiche di mezzo mondo:

Cosa fa oggi Ben Harper? Continua la sua carriera alternando vari progetti musicali, tutti sempre molto interessanti. Il suo ultimo lavoro finora è Winter is for Lovers del 2020.

Ben Harper: la discografia in studio

1992 – Pleasure and Pain

1994 – Welcome to the Cruel World

1995 – Fight for Your Mind

1997 – The Will to Live

1999 – Burn to Shine

2003 – Diamonds on the Inside

2004 – There Will Be a Light

2006 – Both Sides of the Gun

2007 – Lifeline

2009 – White Lies for Dark Times

2011 – Give Till It’s Gone

2013 – Get Up!

2014 – Childhood Home

2016 – Call It What It Is

2018 – No Mercy in This Land

2020 – Winter Is for Lovers

La vita privata di Ben Harper: moglie e figli

Ben Harper è stato sposato dal 1996 al 2001 con Joanna, madre dei suoi primi due figli: Charles, nato nel 1996, e Harris, nato nel 1999. Il 23 dicembre 2005 ha sposato a Los Angeles l’attrice Laura Dern. Anche da questo matrimonio sono nati due figli: Ellery Walker nel 2001 e Jaya nel 2004.

Dopo aver divorziato una seconda volta nel 2013, Ben si è risposato il 1° gennaio 2015 per la terza volta con Jaclyn Matfus, di professione avvocato. Nel giugno 2017 è nato il loro primo figlio, Besso.

Sai che…

– Ben Harper è nato 1 metro e 90.

– Ben Harper ha origini afroamericane, Cherokee ed ebraiche.

– Tra le sue prime ispirazioni c’è un certo Robert Johnson, leggenda del delta blues.

– La famiglia di Ben possiede un noto negozio di strumenti nella città natale dell’artista.

– Ha collaborato con Jovanotti, suonando la chitarra nel brano Fango. Nel 2008 ha accompagnato il cantautore romano nella sua ‘ospitata’ sul palco del Festival di Sanremo.

– Su Instagram Ben Harper ha un account ufficiale da migliaia di follower.

Di seguito il video di With My Own Two Hands, una delle canzoni di Ben Harper più famose:

