Da tempo si parla di una possibile relazione tra il cantante e l’ex ballerina. Nessuno dei due ha confermato, ma ora spunta un indizio.

Le voci di una presunta relazione tra Cesare Cremonini e Caterina Licini non sono affatto nuove. In effetti, è da qualche settimana che circolano rumors sul fatto che tra i due ci sia molto più di una semplice conoscenza/amicizia.

A dare una sorta di conferma (anche se a oggi nessuno dei due ha ancora parlato in merito) sarebbe un indizio social comparso sul profilo Instagram della ballerina. Scopriamo di cosa si tratta.

Caterina Licini e l’indizio social

È risaputo che Caterina Licini stia seguendo Cesare Cremonini nelle varie tappe del suo tour in giro per gli stadi italiani. Dopo San Siro e Lignano Sabbiadoro, è la volta dello stadio Maradona di Napoli. L’evento ha avuto luogo proprio ieri 25 giugno, tant’è vero che l’ex ballerina è diventata protagonista del gossip a causa di uno scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Nello specifico, la foto è apparsa nelle sue storie e ritrae uno scorcio dello stadio partenopeo con la tribuna azzurra e bianca in primo piano.

Ma non è finita qui. Infatti, come riporta Fanpage.it, pare che i due si siano concessi dopo il live una cena nel lussuoso quartiere di Posillipo in compagnia di alcuni membri dello staff, amici e Davide Petrella.

Cesare Cremonini

Il videoclip di “Ora che non ho più te”

Come anticipato, il nome di Caterina Licini non suona nuovo ai fan di Cesare Cremonini. In effetti, le prime voci di una possibile frequentazione hanno cominciato a circolare lo scorso gennaio. Infatti, l’ex ballerina era comparsa anche all’interno del video di “Ora che non ho più te”, celebre brano del cantante tratto dall’album “Alaska Baby”. Dopo le riprese, Caterina aveva condiviso su Instagram alcuni scatti, completando il tutto con una descrizione che recita: “È accaduto qualcosa di speciale“.

Ovviamente a oggi ancora dei due diretti interessati non ha né confermato, né smentito le voci sul loro conto, motivo per cui, per avere maggiore certezza sul loro rapporto, sarà necessario attendere ancora qualche tempo.