Damiano David ha parlato dei suoi progetti per il futuro e ha rotto il silenzio su una futura reunion dei Maneskin.

Damiano David, frontman dei Maneskin, è ormai da mesi alle prese con un’avventura solista che lo ha portato a pubblicare un album e a calcare i palchi di prestigiosi festival europei. Nonostante il cantante non sembri ancora intenzionato a tornare insieme alla band, negli ultimi giorni si è iniziato a parlare con insistenza di una possibile reunion del gruppo. Ma quanto c’è di vero? In una recente intervista, David ha svelato alcuni interessanti dettagli.

Damiano David: la possibile reunion dei Maneskin

Nonostante l’attuale focus sulla carriera solista, Damiano David non esclude nulla per il futuro, neanche la produzione di un secondo album o progetti con i Måneskin, magari esplorando ambiti come il cinema. Parlando della possibilità di un secondo disco da solita, il cantante ha rivelato: “Non so quando, non so se lo farò prima di un altro con la band, un film – tengo ogni porta aperta”.

Maneskin (ph. Fabio Germinario)

E sul futuro dei Måneskin, la risposta di Damiano è chiara: “Dobbiamo essere tutti ben riposati. Credo che la prima cosa da fare debba essere qualcosa che sentiamo davvero dentro, e che non sembri affatto un lavoro. Questo è lo scenario ideale”.

Il futuro dei Maneskin e i progetti imminenti

La visione di Damiano David per il futuro è chiara: qualsiasi progetto deve nascere dalla passione e dall’autenticità, elementi sempre al centro della sua arte.

“Non rimpiango nulla.” – ha raccontato il cantante – “Sono solo arrivato a un punto in cui la mia energia e il mio entusiasmo erano diminuiti. Stavo davvero affrontando la pressione, l’ansia, la stanchezza e avevo bisogno di un nuovo inizio. Avevo bisogno di tornare a scrivere musica solo per il gusto di scriverla, lasciandola come un gioco”.