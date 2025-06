Il cantante ha cominciato il suo tour negli stadi. In conferenza stampa ha colto l’occasione per raccontarsi e svelato la sua curiosa dieta.

Cesare Cremonini ha ufficialmente iniziato il suo tour negli stadi. La tournée lo porterà ad esibirsi nelle principali città italiane davanti a decine di migliaia di fan provenienti da ogni dove. In occasione di una recente conferenza stampa, il cantante si è raccontato, ha rivelato come si sia preparato per il tour e svelato quale sia la dieta perfetta che lo fa stare bene.

“La tournée è difficile”: le parole di Cesare Cremonini

In conferenza stampa, Cesare Cremonini ha spiegato quali siano le sue impressioni su questo nuovo imponente tour, rivelando anche il suo lato più umano. Quella che ha appena iniziato ad affrontare è una tournée che ama proprio per via della sua complessità. Il cantante, infatti, ha dichiarato: “È difficile, mi impegna vocalmente e dal punto di vista di performance. Salire sul palco e avere paura di sbagliare mi piace, mi piace essere stimolato e sperimentare cose nuove“.

In effetti, “CREMONINI LIVE 2025” è una tournée molto impegnativa, proprio perché prevede molteplici performance del cantante all’interno dei principali stadi italiani. Attualmente le date sold out sono 13 con un totale che supera i 550 mila biglietti venduti.

Anche in questo caso il cantante ha voluto esprimere il suo pensiero: “Non dò per scontato questi numeri. Sono il risultato di un lungo lavoro. So cosa significa impegnarsi nove mesi per arrivare a un sold out, se ce la fai. Ci ho messo dodici anni di carriera a fare un Forum pieno e la mattina dopo ho pianto. Credo che questi numeri non sarebbero arrivata senza “Alaska baby”. Io ho ancora fame, e sono inquieto per il rapporto che ho con la creatività“. Cesare Cremonini

Cesare Cremonini e la dieta che lo fa stare bene

Ma non è tutto: il cantante, infatti, ha rivelato anche quale sia la dieta perfetta che lo fa stare bene. Un percorso cominciato sulle Dolomiti, dove si è ritirato per preparasi alle performance. “La mia dieta è stata no sugar, no social e no alcol. Sono i veleni da togliere“.