Il cantante genovese ha incontrato Ed Sheeran e insieme si sono esibiti per le strade di Roma sulle note di “The A Team” .

Per Alfa questo è un momento d’oro. Non solo il successo a Sanremo 2024 per il duetto con Roberto Vecchioni, e la fortunata collaborazione con Manu Chao che ha portato alla nascita di “A me mi piace”, il remake di “Me gustas tu”. Di recente, infatti, il cantante ha raggiunto un nuovo importante traguardo: incontrare Ed Sheeran e cantare insieme “The A Team”, la canzone che avrebbe spinto Alfa a fare musica.

L’incontro tra Alfa e Ed Sheeran

Il magico incontro è avvenuto a Roma, dove il cantante britannico si è esibito lo scorso 14 giugno allo Stadio Olimpico. Alfa, infatti, ha avuto modo di scambiare con Ed Sheeran qualche parola e poi è successa la magia: i due cantanti, infatti, muniti di chitarra, hanno cominciato suonare “The A Team”, celebre hit di Ed Sheeran.

A testimoniare l’evento un video pubblicato dallo stesso Alfa su Instagram, sotto al quale si sono accumulati molteplici commenti da parte sia dei fan che di altri celebri volti del panorama musicale italiano. Un esempio? Lo stesso Rudy Zerbi ha voluto lasciare un pensiero scrivendo: “Un sogno che si realizza!“.

Il magico rapporto tra Alfa e Ed Sheeran

In ogni caso, quello che Alfa e Ed Sheeran è un rapporto unico. Infatti, più volte l’artista genovese ha espresso tutta la sua ammirazione per il collega, tanto da ammettere che sia lui il principale motivo che l’ha spinto a fare musica. Di seguito le sue parole lasciata a Fanpage.it: