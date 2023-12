Cattive notizie per Caterina Caselli che dovrà trascorrere il Natale completamente fasciata, con un omero fratturato.

Un terribile incidente “natalizio” che ha provocato a Caterina Caselli la frattura dell’omero. Stava passeggiando in Galleria del Corso, a Milano, per ammirare il grande albero di Natale che si trova proprio sul posto. Ma un piccolo ostacolo ha fatto inciampare la cantante 77enne, che l’ha immobilizzata per le feste.

La disavventura di Caterina Caselli

A raccontarlo è stata la stessa artista che, con un video pubblicato su Instagram, si mostra sul divano bloccata con un tutore alla spalla destra. “Ieri sono passata in Galleria del Corso e sulla destra ci sono dei tubi per illuminare l’albero che sono coperti da una specie di montagnetta scura, nera”, racconta Caterina Caselli.

C’era anche una striscia gialla, quasi invisibile, che la . “Sono inciampata guardando l’albero, sono caduta e mi sono rotta l’omero“, spiega sui social, nascondendo un po’ la rabbia per dover indossare quella “camicia di forza” per un mese.

Caselli avverte: “Fate attenzione!”

Quello che la cantante e produttrice discografica vuole dire a tutti coloro che la ascoltano è “Fate attenzione all’albero di Natale nella Galleria del Corso di Milano!”, che si trova in un passaggio coperto che collega corso Vittorio Emanuele II con Piazza Cesare Beccaria.

Dopo l’incidente, mentre Caterina Caselli aspettava che arrivasse l’ambulanza, infatti molte “altre persone inciampavano”. Quindi la ex Caschetto biondo mette in guardia ancora una volta: “Fate veramente attenzione perché può essere pericoloso“.

Prima di terminare il video, Caselli ne approfitta per augurare ai suoi fan, dal suo letto “di dolore”, Buone Feste. Tuttavia, feste per lei compromesse.

