“Io sono il viaggio”, il primo singolo che celebra il potere della rinascita.

Dopo quattro anni di assenza dalle scene musicali, Caparezza sorprende i fan con un ritorno inaspettato. In occasione del suo compleanno, l’artista pugliese pubblica a sorpresa “Io sono il viaggio”, il primo singolo estratto dal nuovo progetto “Orbit Orbit”, in uscita il 31 ottobre per BMG.

“Orbit Orbit” rappresenta una release innovativa che celebra le due grandi passioni di Caparezza: la musica e i fumetti. Per la prima volta, l’artista firma il suo debutto come autore di fumetti in collaborazione con Sergio Bonelli Editore, creando un’opera che unisce disco e graphic novel in un unico viaggio onirico.

Il singolo “Io sono il viaggio” esplora temi profondi legati alla capacità di rinascita dell’essere umano. Il brano riflette su come la vita trovi sempre un modo per ripartire, trasformando ogni fine in un nuovo inizio. Come canta Caparezza: “Ho capito che per ogni capolinea c’è un nuovo biglietto che fa capolino/scriverò sul retro della cartolina/Io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo”.

Le sonorità elettroniche del brano amplificano la sensazione di movimento ed evoluzione, creando un’atmosfera sospesa tra introspezione e slancio verso il futuro.

Il fumetto evento

Contestualmente all’album, arriverà in libreria e fumetteria “Orbit Orbit”, il fumetto che accompagna e completa il disco. Un viaggio folle e scatenato, colorato e divertente, ma allo stesso tempo intimo e personale, disegnato da grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano. La copertina è firmata da Matteo De Longis.

Il fumetto sarà disponibile in due formati:

Albo a colori (240 pagine, 16×21 cm)

Volume cartonato a colori (256 pagine, 19×26 cm)

Orbit Orbit, il nuovo fumetto di Caparezza – notiziemusica.it

I formati fisici dell’album

L’album sarà disponibile in numerose edizioni da collezione:

Space LP Box : doppio vinile “Space Version” + fumetto + adesivi

: doppio vinile “Space Version” + fumetto + adesivi Space CD Box : CD + fumetto + cartolina “artcard” + adesivi

: CD + fumetto + cartolina “artcard” + adesivi Doppio vinile “Idea Version” colorato Pink- Purple Marbled per Amazon

“Idea Version” colorato Pink- Purple Marbled per Amazon Doppio vinile “Fliyng Airstream Version” colorato Silver per Feltrinelli

“Fliyng Airstream Version” colorato Silver per Feltrinelli Doppio vinile “Planet Nostos Version colorato Transparent Blue per Discoteca Laziale

“Planet Nostos Version colorato Transparent Blue per Discoteca Laziale Doppio vinile nero

CD digipack

Firmacopie in tutta Italia, date e biglietti del tour

Caparezza presenterà “Orbit Orbit” al pubblico con un tour di firmacopie che toccherà tutta Italia. Si parte dal Lucca Comics & Games dal 30 ottobre al 1° novembre, per poi proseguire in 15 città tra cui Bologna, Torino, Milano, Verona, Firenze, Roma, Napoli, Taranto, Bari, Palermo, Catania, Cagliari, Sassari e Molfetta.

Caparezza tornerà dal vivo nell’estate 2026 con un tour esclusivo di oltre 20 concerti, gli unici previsti per il momento. L’artista calcherà i palchi dei più importanti festival italiani in un percorso che attraverserà l’intera penisola da giugno a settembre. I biglietti sono disponibili sui principali circuiti di vendita abituali.

L’artista tornerà live nel 2026 con oltre 20 date da giugno a settembre, che lo vedranno sui palchi dei principali festival italiani. Il tour, prodotto da ITACA TIME & Magellano Concerti, ha già registrato i primi sold out e toccherà queste città: