Damiano David in concerto a Roma: la scaletta delle canzoni

Sabato 11 e domenica 12 ottobre Damiano David sarà in concerto a Roma: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

L’11 e il 12 ottobre 2025 l’incandescente tour mondiale di Damiano David toccjerà una delle tappe più attese: il Palazzo dello Sport di Roma. Dopo il successo senza precedenti all’Unipol Forum di Assago, il cantautore si prepara a infiammare il cuore della capitale con due serate di pura adrenalina musicale. Vediamo quale sarà la scaletta delle canzoni che l’artista porterà sul palco!

L’appuntamento romano di Damiano David

Il weekend del 11 e 12 ottobre promette scintille quando Damiano David salirà sul palco del Palazzo dello Sport di Roma. I fan della rockstar possono aspettarsi uno spettacolo in cui energia, passione e talento fonderanno in un’esperienza live indimenticabile, a partire dalle 21:00. L’artista che mantiene il riserbo sull’eventualità di ospiti speciali, l’attesa per queste due serate si avvolge di aspettative ferventi.

Damiano David torna a parlare dei Maneskin (Image Photo Agency – notiziemusica.it)

Dopo il calore e l’emozione dei concerti romani, Damiano David non si ferma. Il suo viaggio lo porterà a esplorare scenari e pubblici nuovi, con tappe prestigiose in Australia, a Sydney e Melbourne, seguite da esibizioni in Giappone, Brasile e una serie di altre nazioni, fino al gran finale previsto per il 16 dicembre a Washington. Questo tour mondiale non è solo un’esibizione delle sue capacità vocali e performativi, ma un viaggio attraverso culture e passioni che si incontrano e si fondono nella musica di Damiano.

La scaletta delle canzoni

La setlist scelta da David per il concerto a Roma includerà i suoi più grandi successi da solista, tutti contenuti all’interno del suo ultimo album. Ecco la probabile scaletta della serata: