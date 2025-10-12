Il trio italiano trionfa in Brasile e si prepara a un 2026 ricco di concerti.

Il Volo ha ufficialmente dato il via al tour sudamericano con un successo straordinario: tutte le date sono sold out. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno debuttato a Rio de Janeiro, proseguendo poi a Belo Horizonte, confermando ancora una volta il loro ruolo di ambasciatori della musica italiana nel mondo.

Il tour brasiliano è proseguito il 7 ottobre a Curitiba e l’8 ottobre a Porto Alegre, per poi culminare con tre concerti consecutivi a San Paolo nelle date del 10, 11 e 12 ottobre.

Dopo il Brasile, il trio volerà in Argentina per una tappa il 14 ottobre a Buenos Aires, seguita dal concerto del 16 ottobre a Santiago del Cile e dalla chiusura del tour latinoamericano il 18 ottobre a Lima, in Perù. Infine il 19 – 20 – 21 dicembre 2026 saranno a San Paolo, Brasile.

Ma le sorprese non finiscono qui: nei prossimi giorni verrà annunciata una seconda parte del tour Latam, prevista per marzo 2026, che replicherà alcune delle tappe già toccate e ne aggiungerà di nuove, a conferma del successo travolgente del trio in Sud America.

Il Volo

Autunno europeo: il tour “Live in Concert”

Dopo l’America Latina, Il Volo non si ferma. A partire dal 2 novembre e fino alla fine dell’anno, il trio sarà protagonista del tour “Live in Concert” che attraverserà le principali capitali europee. Vienna, Berlino, Monaco di Baviera, Praga, Budapest, Parigi e Madrid sono solo alcune delle città che ospiteranno le straordinarie performance di Piero, Ignazio e Gianluca.

Le date del tour Europeo:

02 novembre 2025 Vienna

03 novembre 2025 Berlino

05 novembre 202 Monaco

06 novembre 2025 Leipzig

08 novembre 2025 Stuttgart

09 novembre 2025 Cologne

11 novembre 2025 Mannheim

13 novembre 2025 Prague

14 novembre 2025 Budapest

23 novembre 2025 Oradea

25 novembre 2025 Wroclaw

26 novembre 2025 Gliwice

28 novembre 2025 Sofia

30 novembre 2025 Paris

02 dicembre 2025 Bratislava

04 dicembre 2025 Luxenbourg

07 dicembre 2025 Bruxelles

09 dicembre 2025 Madrid

11 dicembre 2025 Zurich

14 dicembre 2025 Lisboa

16 dicembre 2025 Athens

18 dicembre 2025 Valencia

Dicembre 2026: il ritorno nei palasport italiani

Il momento più atteso dai fan italiani arriverà a dicembre 2026, quando Il Volo tornerà nel nostro Paese con “Live nei Palasport 2026”, prodotto da MT Opera & Blues e Friends & Partners. Cinque appuntamenti imperdibili nei principali palazzetti italiani per chiudere l’anno all’insegna della grande musica.

Le date del tour italiano:

7 dicembre 2026 – Milano, Unipol Forum

12 dicembre 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum

17 dicembre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport

19 dicembre 2026 – Torino, Inalpi Arena

20 dicembre 2026 – Bologna, Unipol Arena

Sarà un’occasione unica per assistere dal vivo alle performance di un trio che continua a portare la tradizione musicale italiana nel mondo, mescolando brani del repertorio classico con i loro successi inediti. Le prevendite per “Live nei Palasport 2026” sono già disponibili.