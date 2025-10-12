Il trio italiano trionfa in Brasile e si prepara a un 2026 ricco di concerti.
Il Volo ha ufficialmente dato il via al tour sudamericano con un successo straordinario: tutte le date sono sold out. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno debuttato a Rio de Janeiro, proseguendo poi a Belo Horizonte, confermando ancora una volta il loro ruolo di ambasciatori della musica italiana nel mondo.
Il tour brasiliano è proseguito il 7 ottobre a Curitiba e l’8 ottobre a Porto Alegre, per poi culminare con tre concerti consecutivi a San Paolo nelle date del 10, 11 e 12 ottobre.
Dopo il Brasile, il trio volerà in Argentina per una tappa il 14 ottobre a Buenos Aires, seguita dal concerto del 16 ottobre a Santiago del Cile e dalla chiusura del tour latinoamericano il 18 ottobre a Lima, in Perù. Infine il 19 – 20 – 21 dicembre 2026 saranno a San Paolo, Brasile.
Ma le sorprese non finiscono qui: nei prossimi giorni verrà annunciata una seconda parte del tour Latam, prevista per marzo 2026, che replicherà alcune delle tappe già toccate e ne aggiungerà di nuove, a conferma del successo travolgente del trio in Sud America.
Autunno europeo: il tour “Live in Concert”
Dopo l’America Latina, Il Volo non si ferma. A partire dal 2 novembre e fino alla fine dell’anno, il trio sarà protagonista del tour “Live in Concert” che attraverserà le principali capitali europee. Vienna, Berlino, Monaco di Baviera, Praga, Budapest, Parigi e Madrid sono solo alcune delle città che ospiteranno le straordinarie performance di Piero, Ignazio e Gianluca.
Le date del tour Europeo:
- 02 novembre 2025 Vienna
- 03 novembre 2025 Berlino
- 05 novembre 202 Monaco
- 06 novembre 2025 Leipzig
- 08 novembre 2025 Stuttgart
- 09 novembre 2025 Cologne
- 11 novembre 2025 Mannheim
- 13 novembre 2025 Prague
- 14 novembre 2025 Budapest
- 23 novembre 2025 Oradea
- 25 novembre 2025 Wroclaw
- 26 novembre 2025 Gliwice
- 28 novembre 2025 Sofia
- 30 novembre 2025 Paris
- 02 dicembre 2025 Bratislava
- 04 dicembre 2025 Luxenbourg
- 07 dicembre 2025 Bruxelles
- 09 dicembre 2025 Madrid
- 11 dicembre 2025 Zurich
- 14 dicembre 2025 Lisboa
- 16 dicembre 2025 Athens
- 18 dicembre 2025 Valencia
Dicembre 2026: il ritorno nei palasport italiani
Il momento più atteso dai fan italiani arriverà a dicembre 2026, quando Il Volo tornerà nel nostro Paese con “Live nei Palasport 2026”, prodotto da MT Opera & Blues e Friends & Partners. Cinque appuntamenti imperdibili nei principali palazzetti italiani per chiudere l’anno all’insegna della grande musica.
Le date del tour italiano:
- 7 dicembre 2026 – Milano, Unipol Forum
- 12 dicembre 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
- 17 dicembre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
- 19 dicembre 2026 – Torino, Inalpi Arena
- 20 dicembre 2026 – Bologna, Unipol Arena
Sarà un’occasione unica per assistere dal vivo alle performance di un trio che continua a portare la tradizione musicale italiana nel mondo, mescolando brani del repertorio classico con i loro successi inediti. Le prevendite per “Live nei Palasport 2026” sono già disponibili.