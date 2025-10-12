Vai al contenuto

Il Volo conquistano l’America Latina: tour sold out e nuove date nel 2026

Il trio de Il Volo si esibisce dal vivo sul palco.

Il trio italiano trionfa in Brasile e si prepara a un 2026 ricco di concerti.

Il Volo ha ufficialmente dato il via al tour sudamericano con un successo straordinario: tutte le date sono sold out. Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble hanno debuttato a Rio de Janeiro, proseguendo poi a Belo Horizonte, confermando ancora una volta il loro ruolo di ambasciatori della musica italiana nel mondo.

Il tour brasiliano è proseguito il 7 ottobre a Curitiba e l’8 ottobre a Porto Alegre, per poi culminare con tre concerti consecutivi a San Paolo nelle date del 10, 11 e 12 ottobre.

Dopo il Brasile, il trio volerà in Argentina per una tappa il 14 ottobre a Buenos Aires, seguita dal concerto del 16 ottobre a Santiago del Cile e dalla chiusura del tour latinoamericano il 18 ottobre a Lima, in Perù. Infine il 19 – 20 – 21 dicembre 2026 saranno a San Paolo, Brasile.

Ma le sorprese non finiscono qui: nei prossimi giorni verrà annunciata una seconda parte del tour Latam, prevista per marzo 2026, che replicherà alcune delle tappe già toccate e ne aggiungerà di nuove, a conferma del successo travolgente del trio in Sud America.

Il Volo
Il Volo

Autunno europeo: il tour “Live in Concert”

Dopo l’America Latina, Il Volo non si ferma. A partire dal 2 novembre e fino alla fine dell’anno, il trio sarà protagonista del tour “Live in Concert” che attraverserà le principali capitali europee. Vienna, Berlino, Monaco di Baviera, Praga, Budapest, Parigi e Madrid sono solo alcune delle città che ospiteranno le straordinarie performance di Piero, Ignazio e Gianluca.

Le date del tour Europeo:

  • 02 novembre 2025 Vienna
  • 03 novembre 2025 Berlino
  • 05 novembre 202 Monaco
  • 06 novembre 2025 Leipzig
  • 08 novembre 2025 Stuttgart
  • 09 novembre 2025 Cologne
  • 11 novembre 2025 Mannheim
  • 13 novembre 2025 Prague
  • 14 novembre 2025 Budapest
  • 23 novembre 2025 Oradea
  • 25 novembre 2025 Wroclaw
  • 26 novembre 2025 Gliwice
  • 28 novembre 2025 Sofia
  • 30 novembre 2025 Paris
  • 02 dicembre 2025 Bratislava
  • 04 dicembre 2025 Luxenbourg
  • 07 dicembre 2025 Bruxelles
  • 09 dicembre 2025 Madrid
  • 11 dicembre 2025 Zurich
  • 14 dicembre 2025 Lisboa
  • 16 dicembre 2025 Athens
  • 18 dicembre 2025 Valencia

Dicembre 2026: il ritorno nei palasport italiani

Il momento più atteso dai fan italiani arriverà a dicembre 2026, quando Il Volo tornerà nel nostro Paese con “Live nei Palasport 2026”, prodotto da MT Opera & Blues e Friends & Partners. Cinque appuntamenti imperdibili nei principali palazzetti italiani per chiudere l’anno all’insegna della grande musica.

Le date del tour italiano:

  • 7 dicembre 2026 – Milano, Unipol Forum
  • 12 dicembre 2026 – Firenze, Nelson Mandela Forum
  • 17 dicembre 2026 – Roma, Palazzo dello Sport
  • 19 dicembre 2026 – Torino, Inalpi Arena
  • 20 dicembre 2026 – Bologna, Unipol Arena

Sarà un’occasione unica per assistere dal vivo alle performance di un trio che continua a portare la tradizione musicale italiana nel mondo, mescolando brani del repertorio classico con i loro successi inediti. Le prevendite per “Live nei Palasport 2026” sono già disponibili.

Riproduzione riservata © 2025 - NM

Concerti

ultimo aggiornamento: 9 Ottobre 2025 14:49

Caparezza torna con “Orbit Orbit”: il disco-fumetto in uscita il 31 ottobre