Nuova Scena torna nel 2026 con una terza stagione esplosiva: Guè si unisce a Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain nella giuria per scoprire nuovi talenti del rap italiano.

Nuova Scena, il celebre rap show di Netflix prodotto da Fremantle, ritornerà nel 2026 con una terza stagione che si preannuncia avvincente e ricca di sorprese. Dopo il successo delle prime due stagioni, il programma promette di alzare ulteriormente il livello della competizione con l’aggiunta di un nome di spicco nella giuria: Guè. Con un montepremi di 100mila euro in palio per il vincitore, la nuova edizione si prospetta un evento imperdibile per gli appassionati del genere.

L’annuncio dell’arrivo di Guè nella giuria di Nuova Scena rappresenta un punto di svolta per il programma. Il rapper, già noto per la sua partecipazione come giudice nella sesta edizione di The Voice Of Italy, affiancherà Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, portando la sua esperienza e il suo stile unico.

Il rapper non è nuovo alla scena di Nuova Scena, avendo già collaborato come “consigliere” di Rose Villain durante la prima edizione. Questa volta, però, il suo ruolo sarà centrale nel processo di selezione dei nuovi talenti, promettendo di portare una ventata di freschezza e competizione.

Rose Villain Credits: Federico Earth

Il successo delle prime due stagioni

Le prime due stagioni di Nuova Scena hanno ottenuto un successo straordinario, con gli inediti dei finalisti che hanno raggiunto quasi un miliardo di stream su tutte le piattaforme musicali e social. I partecipanti che sono arrivati alle fasi finali, come Eos, Nox, CamilWay e il vincitore Cuta, hanno dimostrato che il programma è un trampolino di lancio significativo per gli artisti emergenti.

Con il ritorno nel 2026, gli spettatori si aspettano di vedere ancora una volta performance di alto livello e di scoprire nuovi artisti che lasceranno il segno nel panorama musicale italiano.

Un’opportunità unica per i talenti emergenti del rap

Nuova Scena non è solo uno spettacolo, ma una vera e propria opportunità per i talenti emergenti di farsi notare nel mondo del rap. Con un premio di 100mila euro in palio, il programma offre ai partecipanti non solo visibilità, ma anche un supporto concreto per avviare la propria carriera musicale. La presenza di giudici di altissimo livello come Fabri Fibra, Geolier, Rose Villain e ora Guè, garantisce che i concorrenti ricevano un giudizio esperto e consigli preziosi per crescere artisticamente. Il ritorno di Nuova Scena nel 2026 è atteso con impazienza da fan e artisti, promettendo di portare nuove emozioni e scoperte nel panorama musicale.