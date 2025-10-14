Demi Lovato continua a scaldare i motori in vista dell’uscita del suo nono album in studio con il rilascio di “Kiss”, il terzo singolo estratto da “It’s Not That Deep”, atteso per il 24 ottobre 2025.

La superstar globale, più volte nominata ai Grammy Awards, conferma così la sua svolta dance-pop con un brano ammiccante e trascinante.

“Kiss” è un brano civettuolo che sfrutta sonorità da club per creare l’atmosfera perfetta di una serata all’insegna del divertimento e dell’abbandono. Con doppi sensi e un sound dark e coinvolgente, il singolo rappresenta perfettamente l’energia spensierata che caratterizza questa nuova era artistica di Demi Lovato.

Il brano non è una novità assoluta per i fan più attenti: all’inizio dell’estate, durante una serata a Los Angeles, l’artista aveva presentato “Kiss” in anteprima assoluta, prendendo posizione dietro la consolle del DJ e facendolo ascoltare per la prima volta al pubblico, che da allora ne ha atteso l’uscita ufficiale con trepidazione.

Un album dedicato alla gioia di vivere

Il nuovo album, composto da 11 tracce interamente prodotte da Zhone (collaboratore di Kylie Minogue, Troye Sivan e Kesha), segna un ritorno ai suoni dance-pop che hanno caratterizzato alcune delle hit passate di Demi Lovato, ma con una nuova energia e una ritrovata leggerezza. Il progetto musicale celebra la piena ripresa di controllo dell’artista su sé stessa, lasciando al contempo andare tutte le inibizioni.

Il titolo stesso dell’opera è diventato un mantra per Demi, permettendole di ritrovare il fascino spensierato che aveva caratterizzato gli inizi della sua carriera e di riscoprire la gioia nei piaceri della vita.

Demi Lovato

Le parole dell’artista

Parlando del progetto, Demi Lovato ha dichiarato: “Creare questo album con Zhone è stato un processo incredibile, e lasciarmi andare e pensare solo a divertirmi è stata un’esperienza davvero liberatoria. In passato ho scritto spesso musica in cui ho trattato argomenti pesanti che avevo bisogno di processare, che fosse catartica. Quando sono tornata nello studio di registrazione, quel genere di canzoni non mi toccavano più come prima, perché adesso sono in un periodo diverso della mia vita. Sono felice, sono innamorata, e voglio solo godermi la vita e divertirmi. Mi sono resa conto che la vita non deve essere sempre così seria, ed è diventata la filosofia di questo album. È un album creato per la pista da ballo e per fare nottata, e non vedo l’ora di ballare con voi”.

Un’era dance-pop di successo

“Kiss” si unisce ai singoli precedentemente rilasciati “Fast” e “Here All Night”, consolidando “It’s Not That Deep” come l’era dance-pop di Demi Lovato. Il primo singolo “Fast”, uscito il 1° agosto, ha già debuttato nella Top 10 della classifica Billboard Hot Dance/Pop Songs, confermando l’apprezzamento del pubblico per questa nuova direzione artistica.

Anche il produttore esecutivo Zhone ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione: “È stato davvero stimolante lavorare con Demi e vivere il suo percorso di continua crescita. È una vera maestra in studio. Questo album parla di liberarsi dalle inibizioni e ci siamo divertiti tantissimo a creare questa musica! È un’esperienza che traspare davvero da ogni brano”.

Come acquistare l’album

“It’s Not That Deep” è già disponibile per il preorder in esclusiva sullo shop Universal nei formati fisici vinile colorato e CD, in attesa dell’uscita ufficiale prevista per il 24 ottobre 2025.

Con 50 miliardi di stream in tutto il mondo, 8 dischi di platino e 5 d’oro solo in Italia, e un’audience digitale di circa 300 milioni di persone, Demi Lovato si prepara a conquistare nuovamente le piste da ballo di tutto il mondo con un progetto che celebra la vita, l’amore e il puro divertimento.