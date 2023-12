In un post pubblicato sui social, la cantante ha detto di sentirsi fragile dopo la fine del suo matrimonio.

Britney Spears ha parlato per la prima volta sui social della fine del suo matrimonio con Sam Asghari. Il post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram risulta molto significativo, in quanto la cantante è sempre stata al centro della vita pubblica, composta sia da successi che da scandali.

La confessione di Britney Spears

“È così strano essere single… Ho avuto molto tempo per guardare davvero indietro con tutto il bene e il male …“, inizia così il lungo post pubblicato su Instagram da Britney Spears, nel quale si racconta pubblicamente per la prima volta dopo la separazione con il marito, Sam Asghari.

Ha poi continuato con uno dei suoi classici flussi di coscienza: “Mi sono resa conto che non parlo affatto bene con me stessa, che sono facilmente manipolabile e che ho il cuore in mano…Ma sto sicuramente cambiando tutto questo… Devo trovare il tempo di fermarmi e guardarmi intorno per valutare le situazioni e chiedermi: mi fa bene?”.

Una precisa routine, è per lei rassicurante, ha detto. “Mi piace una routine e di solito faccio la stessa cosa ogni giorno …. Sinceramente mi annoio ma ho anche paura di un sacco di cose … Il modo in cui vivo la mia vita è mio… Ho avuto così tante persone che hanno interferito con questo… Ma sapere che va bene essere egoisti con la mia vita e godersela è fantastico!!! Dirò che la mia routine e gli affari quotidiani a volte sembrano sciocchi…”.

Alla fine ha voluto citare anche la madre Lynne, con la quale sembra aver iniziato un percorso di riconciliazione, dopo anni di allontanamento. “Mia mamma andava sempre a trovare le sorelle alla scuola cattolica di St. Mary… Lei ci andava quando ero più giovane e le suore mi davano sempre i biscotti… Mi piaceva andarci perché c’era sempre il sole ed era bellissimo lì … È strano perché ho un piccolo giardino con fiori sul balcone fuori dalla mia stanza … Quando scatto una foto l’illusione è che sia collegato agli alberi fuori … È bello quando il sole colpisce al punto giusto … Le foto sembrano diamanti che luccicano ovunque… Ogni volta che esco penso alle sorelle della chiesa dove andavo“.

“Onestamente non sono nemmeno sicura del perché stia scrivendo queste sciocchezza“, ha confessato Britney alla fine del post.

Riproduzione riservata © 2023 - NM