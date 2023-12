Grande attesa per il nuovo brano di Biagio Antonacci che anticipa l’album “L’inizio”, disponibile il 12 gennaio.

Instancabile l’artista 60enne che ha deciso di iniziare il prossimo anno con nuova musica. Ad annunciare il nuovo singolo è stato lo stesso Biagio Antonacci sui suoi profili social: arriva “A cena con gli dei”, disponibile dal 29 dicembre.

Biagio Antonacci presenta “A cena con gli dei”

A cena con gli dei anticipa l’uscita dell’ultimo album, “L’inizio”, che uscirà il 12 gennaio 2024. Annunciando il singolo con un video su Instagram, Biagio Antonacci parla del suo nuovo brano come una canzone potente che parla di relazioni e di consapevolezza.

“Una canzone che parla di inizi, di come sia difficile lasciare andare e di quanto l’ego personale influisca sul processo di consapevolezza. Quando un rapporto finisce restiamo meravigliati. Pensiamo di aver dato il massimo e dunque chi può essere meglio di noi? Solo degli dei”, racconta il cantante. come Biagio canta in “voglio comprarti un leone ma non si può fare, o non morire d’amore ma non si può fare, volevo farlo davvero”.

“Quando inizia il processo della consapevolezza, che passa anche da una dolorosa solitudine come canto in ‘la solitudine spreca il tempo di una persona normale’, capisci che spesso le relazioni sono dei ‘regimi’, fatte di regole”, spiega ancora Antonacci.

“Quando si innescano queste dinamiche qual è la naturale reazione?”, chiede retoricamente. La risposta è “spostarsi verso il confine di un rapporto che diventa un terreno minato. Ormai è tardi, tu sei già a cena con gli dei”.

“L’inizio”, l’ultimo album di Biagio Antonacci

Sedicesimo disco di studio di Biagio Antonacci, L’inizio arriva a quattro anni di distanza dall’ultimo album Chiaramente visibili dallo spazio. “L’inizio è in ogni germoglio, ad un tratto chiude le distanze e ci si tocca. È ripartenza, è rinascita, è un giorno diverso. È una finestra che si apre nella mia mente, porta luce e nuova visione ai miei occhi”, ha sottolineato l’artista.

Oltre a “A cena con gli dei”, l’album (distribuito da Epic Records/Sony Music) è composto da 15 tracce, tra gli ultimi inediti e altri brani pubblicati da Antonacci. Tra questi ci sono “Seria” e “Telenovela” pubblicati nel 2022, “Sognami” featuring Tananai e Don Joe e “Tridimensionale” che canta insieme a Benny Benassi.

