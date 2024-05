Arisa lancia “Baciami stupido”: un inno all’amore e al bacio

Il 10 maggio è uscito il nuovo singolo di Arisa “Baciami stupido” che anticipa il tour estivo che porterà la cantante in giro per l’Italia.

Arisa torna a incantare il pubblico con il suo ultimo singolo, “Baciami stupido“, uscito su tutte le piattaforme digitali venerdì 10 maggio. Il brano esce al momento giusto: a breve la cantante inizierà il suo tour estivo che la porterà in moltissime città italiane. Attraverso questo brano, l’artista esplora le dinamiche dell’amore e della sua manifestazione per eccellenza, il bacio, facendone una celebrazione universale.

“Baciami stupido”: Un lavoro di squadra

La realizzazione di “Baciami stupido” ha visto la collaborazione di 4 rinomati autori della musica italiana: Andrea Bonomo, Riccardo Zanotti, Pacifico e Simone Bertolotti. Questa squadra ha lavorato insieme per realizzare un testo che racconta di un colpo di fulmine a una festa. Dietro un velo di leggerezza, la canzone approfondisce temi importanti come il rispetto e la comprensione reciproca all’interno delle relazioni umane.

Il bacio, protagonista del singolo, è descritto come la massima espressione d’amore, un gesto che va oltre le parole e annulla ogni divergenza. Arisa, attraverso i suoi canali social, ha voluto sottolineare come l’amore, in tutte le sue forme, sia una forza magica e universale. Il bacio diventa così un simbolo potente di consenso e connessione autentica tra esseri umani.

Arisa: un’estate all’insegna della musica

Arisa si prepara ad affrontare un’estate ricca di impegni live. Il tour dell’artista prenderà il via il 17 maggio da Crotone e si concluderà a settembre, toccando diverse città italiane. Tra le tappe, spicca l’appuntamento del 25 maggio al Parco Archeologico di Selinunte per “A nome loro – Musiche e voci per le vittime di mafia“, un evento che unisce la musica all’impegno sociale.

Arisa

Questa intensa serie di concerti rappresenta un’occasione per i fan di vivere l’energia e l’emozione della musica di Arisa dal vivo. Con questo singolo e il tour estivo, la cantante si appresta a portare un messaggio di amore universale e rispetto reciproco, confermando ancora una volta il suo talento e la sua sensibilità.