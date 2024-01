Ariete annuncia cinque nuove date per il suo tour atteso per quest’estate, rispondendo alla grande richiesta dei fan.

Dopo aver incantato i palazzetti in tutta Italia, Ariete annuncia a grande richiesta cinque nuove date per il suo tour estivo “La Notte D’Estate”. Le nuove tappe includono Padova, Napoli, Catania, Gallipoli e Olbia, offrendo così ulteriori opportunità per i fan di assistere alle sue esibizioni dal vivo: ecco le date in programma e come poter acquistare i biglietti.

Ariete in tour nell’estate 2024

Il tour “La Notte D’Estate”, prodotto e organizzato da VivoConcerti, ha già riscosso un grande successo, con Ariete che ha saputo creare un’atmosfera intima e profonda durante i suoi concerti. Assolutamente capace di coinvolgere il proprio pubblico, la cantautrice è pronta ad un nuovo capitolo in cui condividerà le proprie emozioni attraverso le storie raccontate nei suoi testi.

Durante il tour, Ariete porterà sul palco il suo repertorio più amato, che include brani come “L’Ultima Notte”, “Pillole” e “18 anni”, oltre ai nuovi brani contenuti nell’album “La Notte”, tra cui l’ultimo singolo intitolato “Quattro inverni”. Questo mix di vecchi successi e nuove canzoni contribuirà a creare un concerto che mostra tutte le sfaccettature dell’artista matura che è oggi.

Tutte le date del tour

Dopo l’aggiunta delle ultime cinque date che si uniscono a quelle già precedentemente diffuse, ecco il calendario completo del tour estivo di Ariete, “La Notte D’Estate”:

Giovedì 13 giugno 2024 – Padova @ Sherwood Festival

Giovedì 18 luglio – Napoli @ Noisy Naples

Sabato 27 luglio 2024 – Catania @ Villa Bellini

Lunedì 2 agosto 2024 – Gallipoli (LE)

Data da definire – Olbia

I biglietti per le nuove date del tour sono disponibili online da martedì 23 gennaio e in tutti i punti vendita autorizzati da domenica 28 gennaio. Per ulteriori informazioni e per l’acquisto dei biglietti, è possibile visitare il sito di VivoConcerti e TicketOne.

