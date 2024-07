Annalisa pronta per un nuovo disco: “Voglio coinvolgere altri artisti”

Annalisa ha dichiarato di essere pronta per iniziare a lavorare ad un nuovo disco: scopriamo cosa ha rivelato la cantante.

In un’intervista rilasciata a Stefano Corti, Annalisa ha condiviso alcuni dettagli sui suoi futuri progetti artistici. La cantante ha sorpreso i fan con una rivelazione inaspettata: è pronta per iniziare a lavorare al suo prossimo disco. Sulla scia del successo di “Storie brevi” con Tananai, in questa nuova avventura discografica vorrebbe coinvolgere alcuni colleghi.

Annalisa: “Pronta per un nuovo disco”

Attualmente Annalisa è in giro per l’Italia con il suo tour che si concluderà il 17 agosto. Dopo, la cantante si prenderà un piccola pausa di prima di iniziare a lavorare a nuovi progetti.

In un’intervista ha dichiarato: “Cosa farò dopo il tour? Dopo il 17 mi prenderò una piccola pausa per rigenerarmi, uno stop che serve e dopo tornerò in studio di registrazione per dedicarmi al nuovo progetto. Devo dire che non vedo l’ora di tornare al lavoro, perché è sempre bello“.

Questa volta, rivela, nel suo album verranno coinvolti anche diversi colleghi: “Io ho fatto un disco tutto senza feat. E non vedo l’ora, quando adesso mi metterò a lavorare sul prossimo, di invitare un po’ di colleghi. Perché ho proprio voglia anch’io di scambiare, di costruire qualcosa insieme“.

Annalisa: un periodo felicissimo

La cantante ha poi raccontato come sono andati gli ultimi mesi dopo il Festival di Sanremo: “Questo per me è un momento bello e felicissimo e spero di andare avanti così. Il mio concerto all’Arena di Verona? Quella è la ciliegina sulla torta. L’idea era quella di mettere dentro tutte le cifre, infatti ci sono pezzi della mia primissima esperienza dopo Amici, poi brani di tutti i dischi“.

“Diciamo che è come un viaggio. Il significato del vortice è questo, i cicli della vita e voglio raccontarlo con il mio tour. Se devo raccontare gli ultimi due anni la parola vortice è perfetta. Non è una parola che avevo pensato per il grande successo che è arrivato, ma per i grandi cicli e il mio reinventarmi e rimettermi in gioco ogni volta”.

Poi conclude: “Tutte le volte che penso a un disco nuovo riparto da zero. In ogni caso mi sento una donna davvero fortunata. La mia passione è il mio talento e questa è una cosa speciale”.