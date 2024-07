25 anni di brillante carriera: Gabry Ponte arriva il 19 luglio sul palco dello Shockwave Festival a Francavilla al mare.

Gabry Ponte, noto DJ italiano, si prepara a celebrare i suoi 25 anni di brillante carriera con un tour che promette di essere un viaggio indimenticabile attraverso la musica dance. Il prossimo 19 luglio, il palco dello Shockwave Festival a Francavilla al mare si illuminerà con la presenza di questo illustre artista, che ha segnato intere generazioni con le sue produzioni e i suoi remix. Con uno sguardo alla sua storica partecipazione agli Eiffel 65, il DJ è pronto a offrire al pubblico una serata ricca di emozioni con una scaletta che abbraccia l’intero corso della sua carriera.

Gabry Ponte: una carriera luminosa

Gabry Ponte, all’anagrafe Gabriele Ponte, ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale internazionale come membro degli Eiffel 65. La band, celebre per il singolo mondiale “Blue (Da Ba Dee)”, può vantarsi di aver venduto più di dieci milioni di dischi in tutto il mondo. Ora, nel 2024, il DJ si appresta a celebrare un quarto di secolo di successi nella musica dance, confermando la sua influenza e il suo talento in questo ambito.

Lo Shockwave Festival

L’attesa per l’evento al Shockwave Festival è palpabile, con una scaletta che promette di condurre il pubblico in un viaggio attraverso i momenti più significativi della carriera di Ponte. Dai successi clamorosi come “Blue (Da Ba Dee)” con gli Eiffel 65 a pezzi solisti che hanno definito la scena musicale dance degli ultimi anni, la performance di Ponte si preannuncia come un’immersione profonda nelle sonorità che hanno fatto ballare generazioni.

La scaletta prevista

L’evento vedrà Gabry Ponte esibirsi in un vasto repertorio che include non solo le sue hit più famose ma anche remix esclusivi:

Intro + Rock The House

Easy On My Heart

Cosa resterà

PPK (Otherside)

The Crowd Song

La Fine del mondo

Monster remix

Thunder

Rihanna remix

Forever Young

Bass Beats and Melody

Giulia

La cassa spinge

Destination Infinity

Take On Me

Ameno remix

Bad Romance remix

Move Your Body

My Mind

Quelli che non hanno età

Vivi nell’aria

Ecuador remix

Figli di Pitagora

Geordie

Che ne sanno i duemila

We Are

Rock The Disctek

Dragostea Din Tei

We Could Be Together remix

Viaggia insieme a me

Dove si balla

Convivium

We Will Rock You + Too Much Of Heaven

Tu sei

Time To Rock

Voglia di dance all night

La danza delle streghe

Blue

Per i fan della musica dance e per coloro che hanno seguito la carriera di Gabry Ponte fin dagli esordi, l’evento del 19 luglio allo Shockwave Festival rappresenta un’occasione imperdibile per rievocare ricordi e creare nuove memorie musicali. La festa per i 25 anni di carriera di Gabry Ponte promette di essere un gran galà di suoni, colori e emozioni, attraverso cui l’artista intende ringraziare i suoi fan per il sostegno e l’affetto mostrati nel corso degli anni. La magia della notte a Francavilla al mare sarà la cornice perfetta per celebrare l’impressionante traguardo raggiunto da uno dei principali protagonisti della scena dance italiana.