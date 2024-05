Annalisa e Tananai annunciano il singolo dell’estate: “Storie brevi”

Annalisa e Tananai hanno annunciato l’uscita della prossima hit dell’estate: un singolo in collaborazione intitolato “Storie brevi”.

Nel cuore della musica pop italiana, due artisti si stanno preparando a lasciare il segno nella calda estate del 2024. Annalisa e Tananai, già noti per i loro rispettivi successi, hanno deciso di unire le forze in un singolo che promette di diventare il tormentone della stagione. Con l’uscita di “Storie brevi” fissata per il 5 giugno, il duo si appresta a scalare le classifiche e a conquistare fan vecchi e nuovi.

“Storie brevi”: una hit estiva che promette di incantare

La collaborazione tra Annalisa e Tananai nasce da un’intesa sia artistica che personale, catalizzata da precedenti incontri e performance condivise. La proposta di lavorare insieme, lanciata casualmente in un duetto live, ha trovato terreno fertile in entrambi gli artisti, portando all’annuncio ufficiale di “Storie brevi“.

“Storie brevi” è il preludio di una stagione all’insegna della musica, dell’energia e della passione, un invito per tutti a lasciarsi coinvolgere dalle melodie e dalle emozioni che solo due artisti del calibro di Annalisa e Tananai possono offrire.

Tra ascese record e collaborazioni di successo

Annalisa è ormai da anni la regina incontrastata di tutte le classifiche musicali. Dall’uscita di “Bellissima” nel settembre del 2022, la cantante ha collezionato una serie impressionante di hit, tra cui “Mon amour” ed “Euforia“.

Il suo talento l’ha portata a conquistare il terzo posto al Festival di Sanremo con il brano “Sinceramente“, a intraprendere un tour nei palasport e a ricevere una pletora di certificazioni platino e oro, fattori che l’hanno consacrata come l’artista donna più certificata in era FIMI dal 2009 ad oggi. Con oltre 3.800.000 copie certificate, il successo di Annalisa è un dato di fatto.

Tananai

Tananai, sebbene abbia intrapreso la carriera musicale più di recente, non è da meno. Dal suo debutto nel 2019, il cantautore ha raccolto successi grazie a brani come “Baby Goddamn” e “Sesso occasionale“, arrivando a certificare oltre 2.550.000 copie con la FIMI, grazie anche al doppio Disco di Platino per l’album “Rave/Eclissi“. La sua ascesa testimonia la freschezza e la vivacità del suo contributo al panorama pop/cantautorale italiano.