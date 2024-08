Annalisa è l’artista femminile italiana più venduta del 2024

Annalisa si conferma la cantante italiana più amata: nel primo semestre del 2024 è stata l’artista femminile che ha venduto di più.

Il 2024 si è rivelato un anno straordinario per Annalisa: nel primo semestre la cantante ha ottenuto risultati impressionanti, affermandosi come la figura femminile di spicco nelle classifiche musicali nazionali, grazie a vendite da record e una presenza live senza precedenti.

Con numeri che parlano chiaro e una serie di hit che hanno dominato le classifiche, Annalisa non solo conferma il suo talento ma riscrive anche i canoni di successo nel settore.

Annalisa: un successo ineguagliabile

Nel dettaglio, Annalisa ha accumulato ben 915.000 copie vendute tra singoli e album nei primi sei mesi del 2024, di cui 600.000 come artista solista. Un traguardo straordinario testimoniato anche dalla sua prevalenza nella Top 100 dei brani più venduti e streammati, dove si posiziona con 5 canzoni.

“Sinceramente” svetta al terzo posto, seguito da “Mon amour“, “Euforia“, “Disco Paradise” e “Bellissima“. Questi risultati le hanno consentito di ricevere 43 dischi di platino e 13 d’oro, diventando così la donna più certificata dell’anno.

Annalisa

Vendite record anche per i biglietti dei concerti

Ciò che rende il successo di Annalisa ancora più sorprendente è la sua capacità di dominare non solo le classifiche di vendita dei singoli ma anche quelle degli album. Il suo ultimo lavoro, “E poi siamo finiti nel vortice“, è stato il disco di un’artista donna più venduto in quest’anno, evidenziando una versatilità artistica e una consistenza nella produzione musicale che pochi possono vantare.

Al di là dei successi discografici, Annalisa si conferma anche un fenomeno live con oltre 110.000 biglietti venduti per i suoi concerti in palazzetti, tutti esauriti, dimostrando un legame indissolubile con il suo pubblico.

Non contenta dei suoi successi in Italia, Annalisa punta ora a un pubblico internazionale, iniziando dalla Spagna. Con “Sinceramente (cuando cuando cuando)“, la cantautrice cerca di ripetere il successo ottenuto in patria, presentando la versione spagnola della hit che ha trionfato al Festival di Sanremo.