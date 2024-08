5 canzoni che possono aiutare la salute mentale

La musica ha un potere straordinario nell’aiutare il benessere mentale: ecco 5 canzoni che possono migliorare l’umore.

Se state attraversando un periodo particolarmente triste o stressante, la musica può esservi di grande aiuto. Delle sue potenzialità terapeutiche ne parlavano già Platone e Aristotele e oggi ci sono numerosi studi che ne attestano l’importanza nel contribuire alla salute mentale. Vediamo insieme 5 canzoni che possono aiutarvi a stare meglio.

5 canzoni per la salute mentale

“Weightless” – Marconi Union

“Weightless” di Marconi Union è stata scientificamente dimostrata come una delle tracce più rilassanti mai create, capace di ridurre l’ansia e promuovere un senso di calma. Il gruppo che ha realizzato il brano è infatti stato aiutato da alcuni terapisti del suono. Le armonie dei suoni riescono a rallentare la frequenza cardiaca dell’ascoltatore e ad abbassare i livelli di cortisolo. Ecco il video della canzone:

“Three Little Birds” – Bob Marley

Parlando di musica rilassante non si può non citare l’intramontabile “Three Little Birds” di Bob Marley. Si tratta di un vero e proprio inno alla perseveranza e alla speranza: questa canzone può motivare l’ascoltatore e incoraggiarlo a non arrendersi mai. Ecco il video ufficiale:

“Someone Like You” – Adele

Anche le canzoni non particolarmente allegre possono essere un vero e proprio toccasana per la salute mentale: è il caso di “Someone like you” di Adele. Le ballate emozionali come questa possono aiutare a elaborare sentimenti di tristezza e perdita, permettendo all’ascoltatore di connettersi profondamente con le proprie emozioni. Ecco il video ufficiale della canzone:

“Let it be” – The Beatles

Scritta da Paul McCartney e pubblicata nel 1970, anche “Let it be“ dei Beatles offre all’ascoltatore un messaggio di speranza e serenità. Il testo della canzone invita ad accettare le cose che non possiamo cambiare, a trovare pace nei momenti di crisi e a lasciar andare le preoccupazioni. La frase “Let it be” ripetuta nel ritornello suggerisce l’importanza di accogliere la vita così com’è, con tutte le sue sfide e incertezze. Ecco il video ufficiale della canzone:

“Happy” – Pharrel Williams

Uscita nel 2013 come parte della colonna sonora del film “Cattivissimo Me 2“, “Happy” ha rapidamente conquistato le classifiche mondiali, diventando un fenomeno culturale. Il ritmo allegro e contagioso di “Happy” è progettato per far ballare e sorridere chiunque l’ascolti. Le melodie spensierate e il ritmo uptempo creano un’esperienza sonora che eleva l’umore e stimola una risposta emotiva positiva. Diversi studi studi hanno dimostrato che la musica con ritmi vivaci e testi ottimisti può rilasciare dopamina nel cervello, l’ormone del benessere, migliorando così l’umore e riducendo lo stress.