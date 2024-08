Le più belle canzoni degli spot pubblicitari 2024

Negli spot pubblicitari la musica è fondamentale: ecco quali sono state le canzone più utilizzate in televisione nel 2024.

Le colonne sonore sono una delle parti più importanti degli spot pubblicitari perchè contribuiscono a renderli unici ed indimenticabili. Alcune canzoni come “Bombastic” e “Lemon Tree” sono ormai delle vere e proprie icone. Vediamo quali canzoni sono state utilizzate nelle pubblicità nel 2024.

Le colonne sonore degli spot televisivi 2024

Ad inizio anno, Netflix ha scelto per il suo spot un grande classico della musica italiana, ovvero “Ritornerai” di Bruno Lauzi. Spotify invece si è tenuta sulla musica contemporanea scegliendo “Ciao Ciao” di La Rappresentante di Lista. Stessa scelta anche per Tim che ha creato uno spot potentissimo utilizzando l’energia dei Måneskin in “HONEY (ARE U COMING?)“.

Ad aprile “Stop The Rock” degli Apollo 40 ha accompagnato lo spot di Maserati con Damiano David dei Maneskin. Rimanendo in tema di auto, Lexus ha scelto I Want You to Know” di James Blake per la pubblicità registrata con Miriam Leone, mentre Škoda ha puntato sull’iconica “For Once in My Life” di Stevie Wonder. Heineken, invece ha scelto “L-O-V-E” di Mars Big Bang. Birra Moretti ha invece scelto per la sua pubblicità “Bellissimissima” di Alfa, il giovane cantautore che ha conquistato il palco di Sanremo 2024 con “Vai!“.

In vista dell’estate i brand hanno iniziato a fare un restyling dei loro spot pubblicitari, cercando di aggiungere un tocco di leggerezza con nuovi testimonial e canzoni da ballare. Per gli spot dell’estate, infatti, le pubblicità hanno iniziato a puntare sui tormentoni estivi. Algida per lo spot del cornetto ha scelto “Karma“ dei The Kolors, mentre Pepsi ha putato su “Festa Totale” di Paola & Chiara. Zalando ha invece creato uno spot allegro e divertente con l’iconica “I Gotta Be Me” di Sammy Davids.