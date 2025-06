La cantante ha dovuto fare i conti con un piccolo inconveniente con la gonna durante la sua performance allo Yoga Radio Bruno Estate.

Anna Pepe è tornata a far ballare tutti con “Désolée”, il suo nuovo tormentone estivo. E quale migliore modo per presentarla se non esibirsi sui palcoscenici, dei più importanti eventi estivi? Ebbene, così è stato, tant’è vero che lo scorso martedì ha cantanto in occasione dello Yoga Radio Bruno Estate, a Reggio Emilia.

Tuttavia, è stato proprio durante la performance che la cantante ha dovuto affrontare un piccolo incidente, scusandosi coi propri fan alla fine dell’esibizione.

L’incidente di Anna sul palco

Ma qual è il piccolo problema che Anna ha dovuto affrontare? Ebbene, nel corso della performance, la cantante ha avuto un inconveniente con la gonna, la quale si è all’improvviso slacciata. In difficoltà, Anna ha chiesto aiuto, tant’è vero che a intervenire è stato anche lo speaker radiofonico con le seguenti parole: “Come avrete capito in questo momento ha avuto un piccolo problema con la gonna, adesso sistemeranno tutto e ripartiranno”.

Poco dopo l’artista è tornata sul palco per presentare a tutti “Désolée“, ma ecco che durante la performance la gonna si è di nuovo slacciata. Impegnata a portare a termine il brano, Anna ha continuato a cantare ma eseguendo dei movimenti più limitati per scongiurare il peggio.

Anna Pepe

Le scuse di Anna Pepe

In ogni caso, una volta finita l’esibizione, Anna ha deciso di chiedere personalmente scusa a tutti i suoi fan con un post su Twitter. Infatti, a causa della gonna, la cantante ha dichiarato di non essere riuscita a dare il meglio di sé, mostrandosi abbattuta. “Mio Dio, ho cantato l’ultimo pezzo da schifo perché ero concentrata sul non rimanere in mutande, voglio spararmi“.