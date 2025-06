Celebre cantante e attore, Bobby Sherman si è spento martedì 24 giugno a 81 anni, a causa di un tumore al rene al quarto stadio.

Martedì 24 giugno 2025, Bobby Sherman, celebre cantante e attore, nonché idolo dei teenager degli anni ’70, si è spento all’età di 81 anni. La causa del decesso è un tumore al rene al quarto stadio e ad avere condiviso la dolorosa notizia è stata Brigette Poublon Sherman, sua moglie, con un toccante post su Instagram.

Le parole della moglie e la malattia di Bobby Sherman

Come anticipato, ad aver annunciato il triste evento è stata Brigette Publon Sherman, la moglie del cantante. La donna ha condiviso su Instagram un post contenente una loro foto assieme, accompagnato da una toccante dedica. Di seguito le sue parole:

“È con il cuore pesantissimo che condivido la scomparsa del mio amato marito, Bobby Sherman. Bobby ha lasciato questo mondo tenendomi la mano, proprio come ha sostenuto la nostra vita con amore, coraggio e grazia incrollabile durante tutti i 29 anni di matrimonio. Ero la sua Cenerentola e lui il mio principe azzurro. Anche nei suoi ultimi giorni, è rimasto forte per me. Ecco chi era Bobby: coraggioso, gentile e pieno di luce“.

In merito alla causa del decesso, come anticipato, si tratta di un tumore al rene al quarto stadio. La scorsa primavera, tra la fine di marzo e l’inizio di aprile per essere precisi, Brigitte aveva annunciato che Bobby aveva appena ricevuto la diagnosi e che per questo motivo non avrebbe più potuto esibirsi davanti al suo amato pubblico. Ma nonostante le cure la malattia è peggiorata, tant’è vero che si è diffusa in tutto il corpo, finché lo scorso martedì si è spento per sempre.

Bobby Sherman: dall’incredibile carriera al servizio per i bisognosi

Bobby Sherman è nato il 22 luglio del 1943 a Santa Monica, in California. La sua è stata una brillante carriera che l’han reso l’idolo dei teenager tra gli anni ’60 e i ’70. Oltre ad aver recitato nella serie TV “Arrivano le spose”, Bobby è diventato il massimo esponente della musica bubblegum, nata dall’unione del pop del rock. È proprio nell’ambiente musicale che ha conosciuto il massimo successo, con singoli che hanno ottenuto perfino il disco d’oro: stiamo parlando di “Little Woman”, “La La La (If I Had You)”, “Easy Come”, “EasyGo e Julie”, “Do Ya Love Me”.

Dopo il successo, il cantante si è reinventato prestando attività di soccorso. Infatti, riuscì a diventare soccorritore e istruttore del Dipartimento di Polizia di Los Angeles, prestando il suo contributo per salvare vite.