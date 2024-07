Anna: il significato di “30°”, la hit dell’estate

Scopriamo qual è il significato di “30°”, la canzone con cui Anna Pepe sta dominando incontrastata le classifiche dell’estate 2024.

Nel panorama musicale dell’estate 2024 c’è una canzone che ha saputo conquistare a pieno titolo il cuore del pubblico e le classifiche musicali. Parliamo di “30°C” di Anna Pepe, un brano che da Spotify fino ai vertici della FIMI, si è affermato come uno dei più apprezzati di questa calda stagione. Scopriamo insieme qual è il significato della canzone!

“30°” di Anna: il significato della canzone

“30°C” ha conquistato l’attenzione del pubblico grazie un mix irresistibile di ritmi e parole che catturano l’essenza della stagione calda. Il brano alterna l’italiano all’inglese, con un tocco di spagnolo, creando una melodia dinamica che richiama le atmosfere solari fra spiagge, abbronzature e cocktail esotici.

L’artista attraverso il suo testo, realizza un’ode all’estate, evocando immagini vivide di giornate al sole, sfumature di mare cristallino e il piacere unico del relax sotto l’ombrellone, il tutto condito da un egotrip femminile che non necessita di conferme esterne.

La canzone fa parte di “Vera Baddie“, album di debutto di Anna. La popolarità di “30°C” è tale che è diventata una delle canzoni più utilizzate su Tik Tok. Il brano ha conquistato anche un altro record: è il singolo rimasto più a lungo in vetta alla classifica giornaliera di Spotify di quest’anno, dimostrando un successo che dura ormai da cinque settimane consecutive.

ll testo della canzone

Non so mai decidere che cosa sia meglio (okay)

Però mi dispiace, in ogni caso I don’t need you

Quando mando questa, balla tutta la label

Summer season, prendo il sole a Naples (yeah)

Tu non devi mai paragonarmi a queste bitch

Lo sai che non siamo uguali

Puta madre, sono chiusa a fare questa hit

Fuori fanno 30 gradi

