Angelina Mango: il tour autunnale è già sold out

Il tour autunnale di Angelina Mango nei club italiani è già sold out a due mesi dall’inizio: lo ha annunciato la cantante sui social.

Dopo la vittoria del Festival di Sanremo, il successo di Angelina Mango sembra inarrestabile: il tour europeo sta andando benissimo e tutte le date del suo prossimo tour nei club italiani sono andate sold out a più di due mesi dal suo inizio. Ad annunciare questo strepitoso traguardo è stata la stessa cantante tramite un post pubblicato su Instagram.

Angelina Mango: l’annuncio del sold out

Angelina Mango è ormai diventata una popstar internazionale, con un seguito che ha da tempo lasciato i confini del nostro Paese. Quest’estate la cantante ha infatti portato la sua musica in giro per l’Europa con una serie di concerti che hanno riscosso molto successo. Lo dichiara lei stessa nel post in cui annuncia che il suo prossimo tour italiano è andato completamente sold out.

“Ok ci sono un po’ di brindisi da fare.” – ha scritto Angelina – “Il tour italiano è completamente sold out. Le date di Monaco Colonia e Londra sono sold out, e abbiamo appena aggiunto una data a Francoforte. Infine la noia è il brano italiano di una solista più ascoltato su spotify e il più ascoltato all’estero del 2024“.

La cantante ha molto da festeggiare e dopo l’incredibile traguardo di un tour sold out a più di due mesi dalla prima data, adesso può iniziare a programmare i suoi prossimi concerti nei palazzetti italiani.

Angelina Mango: le date del tour autunnale

Di seguito vi presentiamo tutte le date del prossimo tour autunnale di Angelina Mango nei club italiani:

11/10/2024, Atlantico, Roma

12/10/2024, Atlantico, Roma

14/10/2024, Casa della Musica Federico I, Napoli

15/10/2024, Casa della Musica Federico I, Napoli

16/10/2024, Eremo Club, Molfetta

19/10/2024, Vox Club, Nonantola

21/10/2024, Tuscany Hall, Firenze

22/10/2024, Gran Teatro Geox, Padova

24/10/2024, Teatro della Concordia, Venaria Reale

26/10/2024, Fabrique, Milano

27/10/2024, Fabrique, Milano