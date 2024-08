Continua il tour estivo di Achille Lauro: la scaletta dei concerti

Achille Lauro è in tour per l’Italia con il “Summer Fest – A Rave Before L’Iliade”: vi presentiamo la scaletta dei concerti.

Poco dopo l’uscita del docu-film autobiografico “Ragazzi Madre – L’Iliade”, Achille Lauro ha di nuovo sorpreso i suoi fan annunciando che farà parte della giuria della prossima edizione di X-Factor insieme a Jack La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi.

Attualmente il cantante sta portando la sua musica in giro per l’Italia con il tour “Summer Fest – A Rave Before L’Iliade“. La tourneé è partita il 30 maggio ma proseguirà anche ad agosto e settembre portando l’artista ad esibirsi in diverse regioni. Ecco le prossime date e la scaletta dei concerti.

Achille Lauro: le date del tour

Di seguito, tutte le prossime tappe del tour estivo di Achille Lauro:

9 agosto – Pagliare (Ascoli Piceno), Piazza Kennedy

12 agosto – Baia Domizia (Caserta), Arena Dei Pini

14 agosto – Cattolica (Rimini), Arena Della Regina

16 agosto – Castiglioncello (Livorno), Castello Pasquini

21 agosto – Rossano (Cosenza), Anfiteatro Maria De Rosis

23 agosto – Catania, Villa Bellini

24 agosto – Palermo, Teatro di Verdura

2 settembre – Vicenza, Piazza dei Signori

7 settembre – Trento, Trentino Music Arena

Sono inoltre previsti due eventi speciali il 4 ottobre al Forum di Milano e il 7 ottobre al Palazzetto dello Sport a Roma per festeggiare i 10 anni di “Ragazzi Madre”.

La scaletta dei concerti

Di seguito vi proponiamo la probabile scaletta di concerti del tour 2024 di Achille Lauro, che include sia alcuni brani dei suoi brani più iconici, sia brani meno noti:

Che sarà

1969

Come me

Femmina

Bam bam Twist

Barrilete cosmico

Foxy

Solo Noi

Domenica

Cenerentola

Ora e per sempre

Lost for life

Stripper

Me ne frego

Cadillac

Maleducata

Marilù

Zucchero

Ascensore per l’inferno

A un passo da Dio

16 marzo

Rolls Royce

Rolling Stones

C’est la vie