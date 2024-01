Il 25 maggio la storica band di Sidney si esibirà a Campovolo. Sarà l’unica tappa italiana del loro tour mondiale.

L’ufficialità ancora non c’è stata, ma secondo vari rumor è quasi certo che gli AC/DC si esibiranno a Campovolo il prossimo 25 maggio. Su Facebook la fanbase italiana del gruppo ha scritto: “Manca solo l’ufficialità, ma come anticipato da mesi nei nostri hashtag, gli AC/DC torneranno in Italia a maggio per un’unica data alla RCF Arena di Reggio Emilia, precisamente sabato 25 maggio“.

AC/DC: il ritorno in Italia

La band australiana non si esibisce in Italia dal 2015, anno del concerto all’Autodromo di Imola, in occasione del lancio del loro sedicesimo album in studio “Rock or bust“. Lo show ebbe un successo straordinario con la presenza di oltre 96mila fan. Visto il clamore con cui è stata accolta la notizia del concerto a Campovolo, forse quest’anno gli AC/DC riusciranno addirittura a superare quel numero.

Brian Johnson e Angus Young degli AC/DC

AC/DC: il tour mondiale

Dopo aver pubblicato “Power Up” nel 2020, gli AC/DC hanno rinunciato all’idea di tornare ad esibirsi dal vivo a causa della pandemia da Covid-19. Finalmente lo scorso ottobre la leggendaria rock band è salita nuovamente sul palco per la prima volta dal 2016, in occasione del set da headliner al Power Trip Festival che si è tenuto all’Empire Polo Club di Indio, in California. Adesso la band sta per tornare con un nuovo tour mondiale che la porterà in giro per tutta Europa.

Non c’è ancora nulla di ufficiale ma uno spoiler è stato fatto da un sindaco tedesco: il sindaco di Monaco di Baviera, Dieter Reiter, ha rivelato al reporter Mathias Flasskamp del Bayerischer Rudfunk che gli AC/DC suoneranno il prossimo 12 giugno all’Olympic Stadium di Monaco. Il politico, dopo aver capito di aver fatto una gaffe, ha dichiarato di non sapere che si trattasse di un segreto.

