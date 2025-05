Il ritorno di Zucchero “Sugar” Fornaciari all’Arena di Verona con una super band per celebrare il suo 70° compleanno e molto altro ancora.

Settembre 2025 sarà un mese indimenticabile per i fan di Zucchero “Sugar” Fornaciari. L’iconico bluesman italiano si esibirà all’Arena di Verona con otto concerti che promettono di essere un’esperienza unica. Le date previste includono una serata speciale il 26 settembre, subito dopo il suo 70° compleanno, aggiunta per soddisfare la grande richiesta del pubblico. Zucchero, accompagnato dalla sua fidata super band, offrirà un viaggio attraverso i suoi più grandi successi, arricchiti dalla presenza di musicisti di fama internazionale.

Un legame speciale con l’Arena di Verona

Zucchero ha instaurato un rapporto speciale con l’Arena di Verona, un luogo che ha visto oltre 600.000 spettatori accorrere per i suoi spettacoli. Detiene il record per il maggior numero di concerti consecutivi, avendo suonato 14 serate consecutive e stabilito un primato con 22 serate in un solo anno tra il 2016 e il 2017.

Zucchero

Nel 2025, le date veronesi confermate sono il 16, 17, 19, 20, 22, 23, 25 e, infine, il 26 settembre. L’artista si esibirà con una super band composta da musicisti di talento come Polo Jones, Kat Dyson, e Peter Vettese, tra gli altri. L’affinità tra Zucchero e l’Arena si manifesta in ogni performance, creando un’atmosfera magica che unisce passato e presente.

Un repertorio di successi ed emozioni

Le serate veronesi offriranno un mix di emozioni e ricordi, con una scaletta che spazierà tra le canzoni più amate di Zucchero. I fan potranno godere di un viaggio musicale che abbraccia i classici intramontabili e le produzioni più recenti.

La formazione musicale che accompagnerà Zucchero è un vero e proprio collettivo di eccellenze, includendo artisti come Mario Schilirò e Adriano Molinari. La presenza di una sezione fiati di livello mondiale e cori guidati da Oma Jali garantirà uno spettacolo indimenticabile. Gli arrangiamenti dal vivo promettono di trasformare ogni canzone in un’esperienza unica, arricchendo le serate con un tocco di innovazione e tradizione.

Un anno di celebrazioni per una carriera leggendaria

Prima di approdare all’Arena di Verona, Zucchero sarà impegnato nel tour estivo “Overdose D’Amore”, che lo porterà nei principali stadi italiani. Le tappe includono il Circo Massimo di Roma e stadi iconici come quello di Ancona e Padova. Con oltre 60 milioni di dischi venduti e collaborazioni con artisti del calibro di Eric Clapton e Sting, la carriera di Zucchero rappresenta un vero e proprio patrimonio della musica italiana. Recentemente, l’artista ha pubblicato “DISCOVER II”, un progetto di cover che coinvolge artisti di spicco come Russell Crowe e Salmo, confermando la sua capacità di reinventarsi e di restare al passo con i tempi.