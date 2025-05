Ivan Cattaneo e il suo impatto pionieristico sulla musica italiana: amore fluido, il lancio di Anna Oxa e un memorabile incontro con Lucio Battisti.

Ivan Cattaneo, un nome che risuona con forza nella storia della musica italiana per il suo spirito innovativo e il coraggio di affrontare temi complessi, ha recentemente condiviso con il Corriere della Sera alcuni aneddoti della sua carriera. Ha parlato del suo ruolo pionieristico nell’esplorare tematiche come l’amore fluido, la sua influenza su artisti emergenti e ha raccontato episodi significativi con leggende della musica come Lucio Battisti. Cattaneo continua a essere una figura ispiratrice, capace di anticipare tendenze e di influenzare stili musicali e culturali.

Il messaggio rivoluzionario di “Polisex” e l’influenza di David Bowie

Nel 1980, Ivan Cattaneo ha pubblicato “Polisex”, una canzone che ha segnato un punto di svolta nel panorama musicale italiano. Con questo brano, Cattaneo ha affrontato il tema dell’amore senza etichette, un concetto che oggi viene definito amore fluido. “Volevo spiegare ben 40 anni prima quel tipo di amore che oggi chiamano fluido,” ha dichiarato Cattaneo, sottolineando come la sua visione fosse avanzata per i tempi.

Senza modelli di riferimento in Italia, Cattaneo si è ispirato a David Bowie, che considerava un esempio di libertà espressiva e creativa. Questo approccio innovativo ha permesso a Cattaneo di aprire nuove strade nel modo di pensare all’amore e alle relazioni, influenzando generazioni di artisti successivi.

David Bowie

L’influenza di Ivan Cattaneo sullo stile punk di Anna Oxa

Oltre al suo contributo musicale diretto, Ivan Cattaneo ha avuto un ruolo significativo nel lancio di Anna Oxa, contribuendo a definire la sua immagine e il suo stile agli esordi. “Lanciai io Anna Oxa in stile punk”, ha affermato, sottolineando il suo impegno nel promuovere un’immagine forte e distintiva per l’artista.

Questo intervento ha permesso ad Anna Oxa di emergere come una delle voci più originali e riconoscibili della scena musicale italiana. Cattaneo, con il suo occhio attento e la sua capacità di vedere oltre le convenzioni, ha saputo valorizzare il talento di Oxa, contribuendo a plasmarne la carriera e a portare un tocco di ribellione e novità nel panorama musicale dell’epoca.

Un incontro memorabile con Lucio Battisti

Tra gli aneddoti affascinanti che Ivan Cattaneo ha condiviso, spicca un episodio che coinvolge Lucio Battisti. Nel 1977, Cattaneo ha espresso un’opinione critica sull’album “Lucio Battisti, la batteria, il contrabbasso, eccetera”, definendolo “un Barry White dei poveri“. Battisti, in un’inaspettata reazione, ha voluto dimostrare il contrario. “Mi mise in piedi davanti agli altoparlanti e lui appiccicato dietro di me,” ha raccontato Cattaneo, descrivendo come Battisti gli abbia fatto sentire la potenza del basso, culminando in un pugno sullo stomaco che si è rivelato più una lezione che un’aggressione.

L’episodio si è concluso con una risata condivisa, simbolo di un rispetto reciproco e della capacità di imparare dalle critiche. Questo incontro non solo ha rafforzato la reputazione di Cattaneo come artista audace e senza paura, ma ha anche evidenziato la sua volontà di esplorare e comprendere profondamente la musica.