Manca pochissimo all’inizio del tour 2025 di Diodato: scopriamo tutte le date in programma e la scaletta delle canzoni!

Quest’estate Diodato si prepara a regalare emozioni uniche con un tour 2025 che lo vedrà protagonista nelle location più affascinanti dello stivale. Dopo aver incantato il pubblico con un tour teatrale da record, il cantautore si appresta a vivere un’estate 2025 all’insegna della musica dal vivo, approdando nei festival più rinomati del Paese. Scopriamo quali saranno le date e la scaletta delle canzoni!

Diodato: tutte le date del tour 2025

Il tour estivo 2025 di Diodato si annuncia come un viaggio attraverso la bellezza e la varietà degli scenari italiani. Partirà il 24 maggio da Milano, per poi toccare luoghi simbolo della cultura e della storia nazionale, passando per Trento, Susa, Genova, Firenze, e proseguendo verso Caserta, Cervia fino ad arrivare ai caldi appuntamenti di agosto.

Ecco la lista completa di tutte le date in programma:

24 MAGGIO – MILANO – MI AMI FESTIVAL

27 GIUGNO – TRENTO – TRENTO LIVE FEST

28 GIUGNO – SUSA (TO) – ANFITEATRO ROMANO – BORGATE DAL VIVO

12 LUGLIO – GENOVA – ARENA DEL MARE

18 LUGLIO – FIRENZE – PARCO MEDICEO DI PRATOLINO – MUSART FESTIVAL

20 LUGLIO – CASERTA – BELVEDERE DI SAN LEUCIO – UN’ ESTATE DA BELVEDERE

25 LUGLIO – CERVIA (RA) – PIAZZA GARIBALDI

02 AGOSTO – OSTUNI (BR) – FORO BOARIO – LOCUS FESTIVAL

03 AGOSTO – BARLETTA (BT) – FOSSATO DEL CASTELLO – OVERSOUND Music FESTIVAL

09 AGOSTO – PALERMO – TEATRO DI VERDURA – DREAM POP FEST

14 AGOSTO – MACERATA – SFERISTERIO

30 AGOSTO – MANTOVA – PALAZZO TE – MANTOVA SUMMER FESTIVAL

04 SETTEMBRE – VICENZA – PIAZZA DEI SIGNORI – VICENZA IN FESTIVAL

La scaletta delle canzoni

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni che Diodato porterà sul palco durante il suo tour estivo, che include i più grandi successi del cantante e i suoi brani più recenti: