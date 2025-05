Le riflessioni di Anna Tatangelo sulla sua relazione con Gigi D’Alessio: una prospettiva intima e personale che svela le sfide e le verità dietro il loro amore.

Anna Tatangelo, celebre cantante italiana, ha recentemente condiviso dettagli intimi sulla sua lunga relazione con Gigi D’Alessio, svelando aspetti poco noti al pubblico. In un’intervista al settimanale Nuovo, Anna ha affrontato le etichette che le sono state attribuite durante la loro storia d’amore e ha espresso il suo disappunto per la mancanza di difesa pubblica da parte del suo ex compagno.

Oggi, Anna si trova in una fase nuova della sua vita, focalizzata sulla carriera e sulla crescita personale, lasciando alle spalle un passato complesso ma formativo.

Le etichette ingiuste e la difesa di Anna Tatangelo

Durante la sua relazione con Gigi D’Alessio, Anna Tatangelo è stata spesso accusata di essere una ‘sfasciafamiglie’. In risposta a queste critiche, Anna ha dichiarato che all’inizio della loro storia ha scelto di restare in silenzio, nonostante sapesse che il matrimonio di Gigi con la sua ex moglie fosse già finito.

Gigi D’Alessio – www.notiziemusica.it

“All’inizio della nostra storia, quando mi hanno dato della sfascia-famiglie, della ruba-uomini, e tutti sparavano su di me nonostante proprio tutti sapessero che venivo ‘dopo’ una storia già finita, pensavo che la scelta migliore fosse restare in silenzio“. La cantante ha poi aggiunto che anche l’ex moglie di Gigi ha confermato successivamente la fine del matrimonio, rivelando la verità dietro le accuse.

La mancanza di difesa pubblica durante le critiche

Un aspetto cruciale che Anna ha voluto sottolineare è stata la mancanza di supporto pubblico da parte di Gigi D’Alessio. Sebbene si sia sempre sentita protetta nel privato, Anna ha confessato che Gigi non ha mai preso posizione pubblicamente: “Mi faceva sentire protetta, è vero. Ma per metà: solo nel privato di casa nostra. All’esterno non prendeva posizione, non difendeva il nostro amore“. Questa assenza di difesa pubblica ha reso difficile per Anna gestire le critiche e i pettegolezzi, nonostante abbia compreso le motivazioni di Gigi, legate alla protezione dei figli.

Una nuova fase di vita per Anna Tatangelo

La relazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio è terminata nel 2020, dopo 15 anni insieme. Attualmente, Anna si dichiara single e determinata a concentrarsi sulla sua carriera e sul suo benessere personale.

Riflettendo sul passato, Anna ha affermato: “La persona che mi starà vicino deve rispettare un puzzle già composto: io, la mia casa, mio figlio, il lavoro… Se minacci l’energia che ho ritrovato e ciò che ho costruito a fatica, allora no!”. Sebbene non rimpianga nulla del passato, Anna riconosce che oggi vivrebbe una storia come quella con Gigi in modo diverso, segno di una maturazione personale e professionale.