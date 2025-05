Lowrah lancia il nuovo singolo ‘Stamina’ dopo l’esperienza a X-Factor 2024, un mix di urban, latin pop e soul che promette di conquistare il pubblico.

Lowrah, nome d’arte di Laura Fetahu, è pronta a scuotere la scena musicale con il suo nuovo singolo ‘Stamina’, disponibile dal 16 maggio 2025. Dopo aver incantato il pubblico e i giudici di X-Factor 2024 con il suo potenziale da popstar internazionale, l’artista si presenta con un brano che unisce urban, latin pop e soul, sottolineando la sua intensità vocale e il suo stile deciso. Il singolo, prodotto da Max Kle1nz, Invisible e Cosmophonix, è distribuito da Warner Music Italy e fa già parlare di sé per la sua energia contagiosa.

Un nuovo capitolo musicale per Lowrah

La partecipazione a X-Factor 2024 ha rappresentato un trampolino di lancio per Lowrah, permettendole di emergere come una delle voci più promettenti del panorama musicale. L’artista ha dimostrato di avere le carte in regola per competere sulla scena internazionale, grazie a una vocalità intensa e a uno stile unico che mescola diversi generi musicali. Con ‘Stamina’, Lowrah conferma la sua capacità di reinventarsi e di proporre un sound fresco e accattivante, capace di conquistare un pubblico sempre più vasto.

Lowrah, X Factor 2024

‘Stamina’: un mix esplosivo di sensualità e grinta

Prodotto dal trio di talentuosi produttori Max Kle1nz, Invisible e Cosmophonix, ‘Stamina’ si presenta come un uragano sonoro che mescola sensualità e grinta, portando l’ascoltatore in un viaggio musicale tra urban pop latino e ritmi internazionali. La canzone trae ispirazione dalla musica di Karol G, combinando beat ipnotici e un ritornello che rimane impresso sin dal primo ascolto. La voce magnetica di Lowrah si intreccia perfettamente con la produzione, creando un’atmosfera di festa che evoca la calda energia estiva.

Un messaggio di resistenza e vitalità nel nuovo singolo

Nel descrivere il suo nuovo singolo, Lowrah ha spiegato: “Stamina è una parola che per me rappresenta resistenza, voglia di andare fino in fondo, ma anche fuoco, vitalità. È così che vivo la musica e la vita: con tutto il corpo, con tutta l’energia che ho dentro“.

Questo messaggio di resistenza e vitalità è perfettamente incarnato nel brano, che invita a ballare e a vivere ogni momento con passione. ‘Stamina’ si presenta quindi come un inno alla vita e alla determinazione, capace di trasmettere un’energia positiva e coinvolgente a chiunque lo ascolti.