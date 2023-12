Vince l’edizione numero 66 dello Zecchino d’Oro il singolo di Max Gazzè, interpretato dal piccolo Salvatore Flamini.

E’ stato un bambino di soli 9 anni a vincere la 66esima edizione dello Zecchino d’oro, condotto da Carlo Conti. Salvatore Flamini, originario di Napoli, ha interpretato con la sua flebile voce “Non ci cascheremo mai”, canzone scritta da Max Gazzè insieme a Francesco De Benedettis.

Il trionfo di “Non ci cascheremo mai” di Max Gazzè

Il brano, eseguito da Salvatore Flamini accompagnato dal Piccolo Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni, è stato premiato al termine della finale dello Zecchino d’oro, trasmessa in diretta su Rai1 il 3 dicembre, e affidata al direttore artistico Carlo Conti.

Il verdetto è stato determinato da due giurie: la Giuria dei Piccoli, composta da 20 bambini provenienti da tutta Italia, e la Giuria dei Grandi, formata da Paolo Conticini, Elisabetta Ferracini, Diletta Leotta e Rocío Muñoz Morales.

A questi voti si sono aggiunti quelli dei bimbi del Piccolo Coro dell’Antoniano e della Galassia dell’Antoniano, circa 2.000 bambini appartenenti a cori di tutta Italia affiliati all’Antoniano.

Prossima Edizione

Nonostante la 66esima edizione dello Zecchino d’oro si sia appena conclusa, sono già in programma i preparativi per la 67esima edizione con il bando autori e i casting per i solisti. Il bando è aperto a tutti i parolieri e musicisti che abbiano nel cassetto una canzone per bambini da proporre, e resterà aperto fino al 28 febbraio 2024.

Il prossimo anno torneranno anche le tappe del casting tour, alle quali potranno partecipare tutti i bambini tra i 3 e i 10 anni, per provare ad essere tra i solisti che daranno voce alle canzoni in gara allo Zecchino d’oro.

Zecchino d’oro e “Operazione Pane”

Come da tradizione, lo Zecchino d’Oro si fa portavoce di Operazione Pane, la campagna di Antoniano che supporta 20 mense francescane in Italia e 5 nel mondo (come in Ucraina, Romania e Siria). E’ possibile sostenerle fino a fine anno con un sms o una chiamata da rete fissa al 45538.

Di seguito l’esibizione di Salvatore Flamini con “Non ci cascheremo mai”:

