Il ritorno di Vinicio Capossela dal vivo con il tour “Sirene”: un viaggio musicale tra miti antichi e attualità contemporanee.

Vinicio Capossela, uno dei più celebri cantautori italiani, torna sulla scena musicale con un tour estivo che promette di essere un’esperienza unica. Il tour “Sirene. Richiami, emergenze e affioramenti” si snoderà in diverse tappe in tutta Italia, offrendo un repertorio variegato che esplora temi mitologici e contemporanei. Capossela ha ideato tre diverse declinazioni per il suo tour: “Sirene: il mito”, “Sirene: le emergenze” e “Sirene: la frontiera”, ognuna delle quali rappresenta un diverso aspetto della sua visione artistica. Questa serie di concerti si propone di essere non solo un’esperienza musicale, ma anche una riflessione profonda sulle attuali sfide globali e sociali.

Il mito delle sirene come metafora per i tempi moderni

Vinicio Capossela descrive le sirene come “esseri mitologici o concreti apparecchi acustici”, simboli di emergenze e affioramenti. L’artista sottolinea la natura duplice e ambigua delle sirene, che sono creature degli abissi e della luce, del mutismo e del canto. Questa dualità riflette l’ambivalenza dei tempi attuali, caratterizzati da pericoli e possibilità di salvezza.

Vinicio Capossela

Capossela afferma che “per chi le sa ascoltare, in questi tempi infausti le segnalazioni di pericolo si sono moltiplicate”, riferendosi alle guerre e alle ingiustizie sociali che affliggono il mondo. Con il tour “Sirene”, l’artista invita il pubblico a ascoltare e decifrare questi richiami, con la speranza che l’immersione nelle emergenze possa portare a un’emersione verso la luce.

Formati e collaborazioni del tour “Sirene”

Il tour di Vinicio Capossela si articola in tre format distinti. “Sirene: il mito” esplora il fascino pericoloso delle sirene attraverso concerti che si terranno in luoghi suggestivi come il Parco Archeologico di Norba e il Tempio di Venere a Roma. In questa sezione, Capossela sarà accompagnato da musicisti come Daniela Savoldi al violoncello e Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra.

“Sirene: le emergenze” sarà invece dedicato alle questioni contemporanee, con esibizioni al Porto Antico di Genova e all’Anfiteatro del Vittoriale. Infine, “Sirene: la frontiera” porterà la musica di Capossela in luoghi come la Miniera di Montevecchio e il Teatro Greco di Tindari, con un focus sulla frontiera e l’incontro tra culture diverse.

Un omaggio alla follia e alla cultura

Tra gli appuntamenti del tour, spicca l’evento unico “Se il senno è sulla luna. La follia: da Ariosto a Basaglia”, che si terrà al Castello di San Giusto a Trieste. Questo concerto, ispirato alle opere di Ludovico Ariosto e Franco Basaglia, vuole riflettere sulla follia umana e sulle sue manifestazioni nella società.

Capossela esplorerà il tema attraverso la musica e la parola, accompagnato dalla proiezione di un documentario che racconta l’opera d’arte pubblica “Corrispondenze immaginarie” di Mariangela Capossela. Questo evento rappresenta un’opportunità per riflettere sui confini tra ciò che la società considera follia e la follia intrinseca al sistema stesso.