Cesare Cremonini celebra 25 anni di carriera con un tour che promette di far sognare il pubblico attraverso spettacoli mozzafiato e collaborazioni internazionali di alto livello.

Cesare Cremonini si prepara a festeggiare un importante traguardo nella sua carriera musicale: i 25 anni di attività. Per farlo ha scelto di intraprendere un tour ambizioso, il “Cremonini Live25”, che partirà l’8 giugno dallo Stadio G. Teghil di Lignano Sabbiadoro.

Con oltre 550.000 biglietti venduti e diverse date già sold out, l’artista è pronto a trasformare ogni concerto in un’esperienza unica, come ha affermato lui stesso: “Sono pronto a far sognare il pubblico negli stadi. Il conto alla rovescia è iniziato”. Il tour prevede 13 date in alcune delle principali città italiane, promettendo spettacoli ricchi di emozioni grazie a tecnologie all’avanguardia e scenografie spettacolari.

Un palco straordinario e tecnologie innovative

Il tour “Cremonini Live25” si distingue non solo per la musica di Cesare Cremonini, ma anche per la sua spettacolarità visiva. Il palco, che misura 65 metri di larghezza e 22 metri di altezza, è un vero e proprio gigante tecnologico. Dotato di una superficie LED di oltre 900 metri quadrati e 700 corpi illuminanti, il palco è progettato per catturare l’attenzione del pubblico con effetti visivi straordinari. Inoltre, 30 macchine del fumo e laser da 270 watt arricchiranno ulteriormente l’esperienza.

Dieci cerchi automatizzati si muoveranno per creare ambientazioni sempre nuove, rendendo ogni performance unica. Dietro le quinte, un team di oltre 200 persone, inclusi 150 tecnici specializzati, lavora instancabilmente per garantire il successo di ogni spettacolo, con 45 bilici necessari per il trasporto delle attrezzature.

Cesare Cremonini

Le città e le date del tour

Il tour di Cremonini toccherà alcune delle principali città italiane, riscontrando già un grande successo in termini di vendite. Dopo l’inizio a Lignano Sabbiadoro l’8 giugno, il tour proseguirà con due date a Milano, il 15 e 16 giugno, con la prima già sold out. Bologna ospiterà due spettacoli il 19 e 20 giugno, entrambi esauriti. Altre date sold out includono Napoli il 24 giugno, Messina il 28 giugno, Bari il 3 luglio, Padova l’8 luglio e Torino il 12 luglio. Roma concluderà il tour con due concerti il 17 e 18 luglio.

Collaborazioni internazionali per una produzione di livello mondiale

Per garantire uno spettacolo di qualità eccezionale, Cesare Cremonini ha scelto di collaborare con alcuni dei migliori professionisti del settore a livello internazionale. Marc Carolan, rinomato ingegnere del suono noto per il suo lavoro con Muse e Snow Patrol, si occuperà della parte audio del tour.

Inoltre, lo studio creativo londinese NorthHouse, celebre per eventi come l’halftime del Super Bowl 2015 e il giubileo di platino della regina Elisabetta, ha curato la progettazione dello show.