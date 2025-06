Claudio Di Napoli racconta le ultime ore di Alvaro Vitali, l’attore amato da molti, scomparso sulle scale di casa sua.

Alvaro Vitali, noto attore italiano famoso per il ruolo di ‘Pierino’, è scomparso all’età di 75 anni. La sua morte ha provocato una profonda emozione nel mondo dello spettacolo e tra i suoi fan. Claudio Di Napoli, regista e amico intimo dell’attore, ha rivelato il dolore vissuto da Vitali nelle sue ultime settimane di vita, caratterizzate da sofferenze fisiche e tensioni personali. Vitali, dopo un lungo ricovero, desiderava tornare a casa ma è deceduto appena fuori dalla sua abitazione. Le sue ultime ore sono state segnate da un disperato desiderio di libertà e da un profondo malessere emotivo.

Il desiderio di tornare a casa e l’ultimo viaggio

Claudio Di Napoli ha raccontato che Alvaro Vitali non ce la faceva più a sopportare il ricovero ospedaliero. Sebbene fosse stato colpito da una broncopolmonite, secondo il regista, la situazione non era così grave da prevedere un esito così tragico. Vitali voleva tornare a casa a tutti i costi, stanco di rimanere in ospedale. “Alvaro non è morto a causa della broncopolmonite” ha dichiarato Di Napoli a Fanpage.

L’amico Manolo, che da tempo gli faceva da assistente, lo ha accompagnato in un ultimo viaggio: pranzo a Fiumicino, una visita dal barbiere, e infine il rientro a casa. Purtroppo, Vitali non ha mai varcato la soglia della sua abitazione, collassando sui gradini esterni. Nonostante l’arrivo immediato dei soccorsi, non c’è stato nulla da fare.

Alvaro Vitali al Maurizio Costanzo Show – notiziemusica.it

Un addio segnato da tensioni sentimentali

Un mese prima della sua morte, Vitali aveva affrontato la fine della sua relazione con la moglie Stefania Corona, con cui aveva condiviso 27 anni di vita. Questo evento ha contribuito al suo stato di profondo malessere. Nonostante i tentativi di riconciliazione, Stefania aveva dichiarato pubblicamente la sua volontà di non tornare insieme a lui: “Sono al suo fianco, ma l’amore non c’è più”.

Di Napoli ha descritto Vitali come un uomo profondamente triste, paragonandolo a un “cane abbandonato sull’autostrada”. La situazione aveva reso la sua vita molto complicata, poiché viveva ancora con Stefania e il suo nuovo compagno, una convivenza difficile da gestire.

L’incredulità degli amici

La morte di Alvaro Vitali ha colto di sorpresa amici e familiari. Di Napoli ha spiegato che nessuno si aspettava un epilogo del genere, poiché stavano cercando di aiutarlo a riorganizzare la sua vita dopo la separazione. Le serate trascorse in ospedale, in compagnia dell’amico, erano piene di lacrime e sofferenza.

La perdita di un attore così amato lascia un vuoto nel panorama culturale italiano, ma anche tra le persone che lo conoscevano personalmente. Il funerale si è svolto presso la Chiesa di San Pancrazio a Monteverde Vecchio, Roma, dove amici e familiari hanno dato l’ultimo saluto a ‘Pierino’. La scomparsa di Vitali rappresenta un momento di riflessione sulla fragilità della vita e sull’importanza dei legami umani.