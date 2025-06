Paris Hilton sceglie le coste italiane per una lussuosa vacanza in Sardegna con la famiglia tra yacht e immersioni.

Le acque cristalline della Sardegna sono state il palcoscenico scelto da Paris Hilton per una vacanza da sogno insieme alla famiglia. L’iconica ereditiera ha deciso di trascorrere le sue vacanze estive in Italia, accompagnata dal marito Carter Reum e dai loro due figli. A bordo di un lussuoso yacht, Paris ha condiviso sui social una serie di scatti che catturano momenti di relax e divertimento, mostrando il suo inconfondibile stile anche in mare aperto. Con i suoi outfit di lusso, Paris ha conquistato l’attenzione dei suoi follower mentre si godeva il sole del Mediterraneo.

Il fascino delle vacanze di Paris Hilton in Sardegna non si limita solo al paesaggio mozzafiato, ma si estende anche ai suoi eleganti outfit di lusso. Con una serie di foto pubblicate sui suoi canali social, l’ereditiera ha mostrato il suo stile inconfondibile, indossando abiti griffati mentre si rilassa a bordo del suo yacht.

Le immagini la ritraggono con i due piccoli, Phoenix Barron e London Marilyn, mentre esplorano insieme la costa sarda. Le acque turchesi e la bellezza naturale dell’isola fanno da cornice perfetta agli scatti di famiglia, rendendo ogni momento catturato ancora più speciale e memorabile.

Paris Hilton

Immersioni subacquee e momenti di quotidianità

Oltre a rilassarsi sotto il sole, Paris e Carter hanno deciso di esplorare i fondali sardi con una sessione di immersioni subacquee. Questo momento di avventura ha offerto alla coppia l’opportunità di ammirare la straordinaria biodiversità marina della regione.

Non sono mancati neanche i momenti di quotidianità, come dimostra un adorabile video condiviso da Paris, in cui intrattiene i suoi figli durante la colazione con una buccia di banana tagliata a forma di calamaro. I bambini, nati tramite maternità surrogata, si sono divertiti a gustare la loro colazione all’italiana, circondati dall’incantevole scenario del mare aperto.

Una parentesi di serenità e lusso

Le vacanze in Sardegna si sono rivelate un’esperienza indimenticabile per la famiglia Reum-Hilton. Il lusso dello yacht, il fascino delle coste italiane e i momenti di intimità familiare hanno segnato questa parentesi estiva all’insegna della serenità. Paris Hilton, con la sua fama e il suo stile iconico, continua a conquistare l’attenzione del pubblico, dimostrando che anche nei momenti di relax non rinuncia a essere protagonista. L’Italia, con le sue bellezze naturali e la sua cultura, ha offerto alla famiglia un ambiente perfetto per rigenerarsi e creare nuovi ricordi preziosi.