Michelle Hunziker sorprende tutti: la conduttrice paparazzata in dolci effusioni con Nino Tronchetti Provera, cugino di Giovanni.

Michelle Hunziker, la celebre conduttrice televisiva, ha catturato l’attenzione dei media con nuove immagini che la ritraggono in atteggiamenti affettuosi con Nino Tronchetti Provera. Nonostante avesse recentemente dichiarato di essere “single” durante un’intervista in Germania, le foto pubblicate sulla copertina del settimanale Oggi sembrano raccontare una storia diversa.

Nino, noto per la sua attività nel campo della finanza e degli investimenti sostenibili, è cugino di secondo grado di Giovanni Tronchetti Provera, legato in passato a Chiara Ferragni. Questo legame familiare porta la Hunziker a intrecciarsi con alcuni dei nomi più noti dell’imprenditoria italiana.

Le immagini che ritraggono Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera in atteggiamenti teneri segnano la prima conferma visiva di una relazione che finora era rimasta soltanto oggetto di voci. La rivista Oggi sottolinea come “sia la prima volta che la loro storia, di cui si vociferava senza alcuna prova, trova conferma”.

Privacy, come Michelle gestisce la sua vita sentimentale

Durante un’intervista in Germania, Michelle ha descritto le sfide che affronta per mantenere la propria vita privata lontana dai riflettori. Ha rivelato che “gli uomini ne avevano paura, e lo capisco”, riferendosi alla pressione esercitata dai media sulle sue relazioni.

Michelle ha sviluppato strategie per evitare i paparazzi, affermando di riuscire a mantenere segrete le sue frequentazioni per mesi. Tra i suoi trucchi, preferisce incontrare i partner in luoghi poco frequentati come “garage e bei Airbnb”, dimostrando una sorprendente capacità di gestire la sua privacy nonostante la costante attenzione pubblica.

Un passato sentimentale sotto i riflettori e un presente da definire

Alle spalle di Michelle ci sono due matrimoni di rilievo: quello con Eros Ramazzotti, durato dal 1998 al 2009, e il più recente con Tomaso Trussardi, terminato nel 2022. Sebbene le nuove immagini suggeriscano una nuova relazione, Michelle ha dichiarato: “Non so per quanto, ma per il pubblico sono ancora single”. Questa affermazione lascia aperta la questione sullo stato attuale della sua vita sentimentale.