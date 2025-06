Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: un evento da sogno tra ospiti illustri, lusso sfrenato e performance indimenticabili.

Le nozze di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia non sono solo un matrimonio, ma un vero e proprio evento mediatico che ha attirato l’attenzione di tutto il mondo. La coppia ha scelto la romantica città lagunare per celebrare la loro unione con una serie di festeggiamenti esclusivi che dureranno cinque giorni.

Tra gli ospiti figurano nomi di spicco come Ivanka Trump, Oprah Winfrey e Leonardo DiCaprio, mentre la location è stata preparata con un’attenzione maniacale ai dettagli. Con una cerimonia che si terrà sull’isola di San Giorgio Maggiore e un ballo di gala all’Arsenale di Venezia, questo matrimonio è destinato a lasciare un segno indelebile nel panorama delle celebrazioni di lusso.

Jeff Bezos e Lauren Sanchez hanno fatto il loro ingresso trionfale a Venezia, mentre l’aeroporto “Marco Polo” si trasforma in un rotocalco di jet privati. Circa 250 ospiti, tra cui personaggi di spicco del calibro di Ivanka Trump e Leonardo DiCaprio, sono giunti per partecipare a quello che molti definiscono il matrimonio dell’anno.

Lauren Sanchez e Jeff Bezos al Vanity Fair Party – notiziemusica.it

La presenza di celebrità internazionali come Oprah Winfrey e Kim Kardashian sottolinea l’importanza e lo sfarzo dell’evento. La scelta di Venezia come location non è casuale, con hotel di lusso come l’Aman Venice e il Gritti Palace riservati interamente per l’occasione, garantendo un’esperienza unica e riservata agli ospiti.

La cerimonia di nozze: un evento esclusivo

La cerimonia di nozze è programmata per il 27 giugno sull’isola di San Giorgio Maggiore, un luogo scelto per la sua privacy e bellezza architettonica. Gli ospiti avranno l’opportunità di esplorare i chiostri storici che oggi ospitano la Fondazione Cini, prima di dirigersi al Teatro Verde per la celebrazione. Questo anfiteatro all’aperto, realizzato in pietra bianca di Vicenza, sarà il setting in cui Jeff e Lauren si scambieranno le promesse.

Per garantire la sicurezza, l’isola è blindata, con accessi limitati e sorveglianza privata. La serata sarà animata dalla voce di Matteo Bocelli e culminerà con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà la laguna veneziana.

Il gran finale: ballo di gala e (forse) Lady Gaga

Un altro momento clou dei festeggiamenti è previsto per il 28 giugno all’Arsenale di Venezia, dove si terrà un ballo di gala esclusivo. Questa location, scelta per la sua posizione strategica, ospiterà una serata indimenticabile, potenzialmente allietata dall’esibizione di Lady Gaga. Anche se la sua partecipazione non è confermata, si parla di una possibile comparsa a sorpresa di Beyoncé. In ogni caso, il ballo di gala promette di essere un evento straordinario, degno di un matrimonio che ha già conquistato i titoli dei giornali di tutto il mondo.