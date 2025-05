Ultimo, “crisi con Jacqueline”: l’indiscrezione preoccupa i fan

Secondo l’esperto di gossip Alessandro Rosica, Ultimo e Jacqueline starebbero attraversando un periodo di crisi.

Nelle ultime ore hanno iniziato a circolare sui social voci sempre più insistenti su una presunta crisi di coppia tra Ultimo e la sua compagna Jacqueline Luna Di Giacomo. L’indiscrezione è stata riportata dal noto esperto di gossip Alessandro Rosica secondo cui la coppia, che ha da poco avuto un bambino, starebbe attraversando un periodo difficile. Scopriamo tutti i dettagli.

Ultimo e Jacqueline: una nuova vita insieme

Jacqueline Luna Di Giacomo e Ultimo sono diventati genitori del piccolo Enea a novembre 2024, dando così inizio ad un nuovo capitolo delle loro vite. Gli aggiornamenti condivisi dalla coppia sui loro profili social hanno sempre mostrato un’immagine di felicità ed entusiasmo nei confronti di questa nuova avventura.

Ultimo

Tuttavia, i fan non hanno potuto fare a meno di notare che la coppia ha ridotto significativamente le loro apparizioni congiunte sui social media negli ultimi tempi. Questo improvviso silenzio ha suscitato diversi interrogativi sul loro rapporto.

Alessandro Rosica: i rumors di crisi

Il silenzio sui social ha alimentato le voci di una possibile crisi tra i due. Le congetture sono state ulteriormente rafforzate da un intervento di Alessandro Rosica. L’esperto di gossip, attraverso la pubblicazione di uno scambio di messaggi con un follower, ha lasciato intendere che Ultimo e Jacqueline stiano attraversando un periodo complicato. “Crisi, come già detto ieri in live. Momento no. Ma sono ancora fidanzati“ – si legge nella foto pubblicata da Rosica.

Volo ahahahahahahhaha Ultimo è Jacqueline in crisi, giusto per sparare cazzate.

Da quando stanno insieme sono più le volte che non mettono storia in coppia che altro ma va bene lasciamolo parlare pic.twitter.com/4iTRJMmmoJ — Giulia ✨ (@giulialbapid) May 30, 2025

Questa rivelazione ha naturalmente innescato preoccupazione e curiosità tra i sostenitori della coppia. Con Ultimo impegnato nella preparazione del suo prossimo tour negli stadi, previsto per iniziare tra circa 30 giorni, è possibile che gli impegni lavorativi stiano influenzando la dinamica della coppia. Esiste sempre la possibilità che le difficoltà attuali siano temporanee e che la coppia stia lavorando insieme per superarle.