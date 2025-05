Damiano David ha partecipato al programma Last Meals, dove ha fatto alcune inaspettate rivelazioni sul suo passato.

Per Damiano David questo è un periodo d’oro. La sua vita sentimentale è completa grazie all’amore di Dove Cameron e la sua carriera non potrebbe andare meglio. Circa due settimane fa è uscito Funny Little Fears, il suo primo album da solista, già in quarta posizione nella classifica FIMI dei dischi più acquistati.

Per l’occasione, il cantante ha partecipato a Last Meals, format di Mythical Kitchen, canale YouTube famosissimo negli Stati Uniti. Qui ha fatto alcune dichiarazioni sulla sua carriera e rivelato alcuni aneddoti inaspettati sul suo passato.

Il passato di Damiano David che non ti aspettavi

L’intervista è cominciata proprio col racconto di alcuni aneddoti dell’adolescenza di Damiano trascorsa a Roma, la sua città natale. Ed è proprio qui che il cantante ha svolto il suo primo lavoro di sempre: vendere cuscini porta a porta. Lo stesso Damiano ha dichiarato: “Ero abbastanza bravo. Non era legale, perché avevo 16 anni e non potevo lavorare. Ma penso che fosse perché ero questo ragazzo carino, in giacca e cravatta, e la gente tende a fidarsi più dei bambini che degli adulti“.

Ma è proprio negli anni del liceo che per Damiano arriva la svolta. Il cantante inizia a esibirsi coi Maneskin, band destinata a spopolare in tutto il mondo solamente 4 anni dopo grazie alla vittoria dell’Eurovision Song Contest. Tuttavia, quello che forse non tutti sanno è che a oggi Damiano avrebbe preferito cominciare il suo percorso nel mondo della musica più tardi: “Avrei dovuto prenderla con più calma, forse iniziare la mia carriera due o tre anni dopo, a 16 anni“.

L’amore per Dove Cameron

Ovviamente una parte dell’intervista è stata dedicata anche al racconto della relazione tra Damiano David e Dove Cameron. La coppia sta assieme da ormai due anni e in più occasioni sia Damiano che Dove hanno ribadito quanto siano felici assieme. E il cantante l’ha fatto anche questa volta: “Mi sono davvero riscoperto nell’amore in un modo che non avevo mai provato”, ha esordito, “È una cosa molto più grande di qualsiasi altro sentimento che abbia mai avuto“.