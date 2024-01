L’ensemble tedesco del Trio Jean Paul si esibirà al Teatro Sannazaro di Napoli, con una selezione di “trii” di Brahms e Schumann.

La seconda parte della stagione musicale dell’Associazione Alessandro Scarlatti inizia con un evento di grande rilievo: il concerto del Trio Jean Paul. E’ atteso al Teatro Sannazaro di Napoli l’ensemble tedesco, fondato nel 1991 e composto da Ulf Schneider (violino), Martin Löhr (violoncello) e Eckart Heiligers (pianoforte).

Un progetto triennale

L’esibizione tanto attesa del Trio Jean Paul è in programma per domani, giovedì 18 gennaio alle 20.30, al Teatro Sannazaro di Napoli. Come riporta ANSA, il programma della serata è il secondo momento di un progetto triennale dedicato all’esecuzione integrale dei “trii” di Mendelssohn, Schumann e Brahms.

“Questo nuovo concerto propone ulteriori ascolti scelti da questa singolare produzione musicale che è vivida testimonianza della forte relazione, artistica ed umana, intercorsa tra questi eccelsi compositori del diciannovesimo secolo“, spiega il direttore artistico dell’Associazione Scarlatti, Tommaso Rossi.

L’ensemble tedesco, riconosciuto a livello internazionale tra le formazioni più titolate nell’esecuzione di questo repertorio, propone quest’anno l’ascolto del “Trio in si maggiore op. 8” (nell’originale versione del 1854) di Johannes Brahms e del “Trio in re minore op. 63” di Robert Schumann.

Trio Jean Paul, un gruppo di grande prestigio

Le interpretazioni del Trio Jean Paul sono state lodate per la loro intelligenza che “trasmette la gioia del suono e per la loro curiosità passionale”, scrive il quotidiano tedesco Der Tagesspiegel, in occasione del loro concerto alla Philarmonie di Berlino.

Sono drammaticamente sorprendenti “ma sempre di una chiarezza delicata, pervase da un senso poetico del dialogo strumentale”, aggiunge ancora la testata.

Riproduzione riservata © 2024 - NM