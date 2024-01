Il 23 gennaio è stato pubblicato il video di “I Know“, ultimo singolo di Travis Scott.

Il videoclip è stato diretto da Dave Meyers e Scott. Insieme al cantante, protagoniste del video sono due modelle di fama internazionale: Emily Ratajkowsk e Anok Yai. Nel video di “I Know?” di Travis Scott la top model Emily Ratajkowski in alcuni frame indossa una maglia dell’Inter.

“I Know”: cosa racconta il videoclip

Nel video assistiamo ad un triangolo che vede come protagonisti proprio Travis Scott e le due modelle, Emily Ratajkowski e Anok Yai. All’inizio il videoclip vediamo il rapper e la modella e attrice, Emily, che conducono due vite parallele sulle colline di Hollywood: giocano ai videogiochi, mangiano il piatto preferito di McDonald’s di Travis e fanno le stesse identiche cose, penando chiaramente l’uno all’altra ma rimanendo sempre lontani.

La situazione si complica con l’entrata in scena di Anok Yai, che nel video interpreta la compagna di Travis Scott. Inoltre l’uso della droga altera la percezione del rapper di Houston. Nella seconda strofa Travis canta: “La sto guardando, quando comincia a trasformarsi in te / Ora cominci a incasinarmi la mente, sei tu o è lei?”. Il cantante si immagina che al suo fianco, al posto della sua fidanzata, ci sia la donna che davvero desidera, ovvero Emily.

Emily Ratajkowski e i videoclip musicali

Nel 2017 la top model è comparsa nel video di “Inseparable” del cantante russo Dima Bilan, vincitore dell’Eurovision Song Contest 2008. Ha poi partecipato anche al video di “Love Somebody” dei Maroon 5, “Blurred Lines” di Robin Thicke e “Fast Car” di Taio Cruz. Il singolo “I Know?” è tratto dal quarto album in studio di Travis Scott, “Utopia”, uscito a luglio per l’etichetta Epic Records. Poco dopo la sua uscita è arrivato al primo posto della classifica Billboard 200 ed è rimasto sul podio per 4 settimane consecutive.

