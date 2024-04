Taylor Swift è la prima artista a raggiungere un miliardo di stream

Il nuovo album di Taylor Swift, “The Tortured Poets Department” è un successo planetario: la cantante ha raggiunto un miliardo di stream.

“The Tortured Poets Department: The Anthology” è uscito il 19 aprile e da allora non ha smesso di collezionare record. L’album è infatti diventato il primo nella storia di Spotify a raggiungere più di 300 milioni di ascolti in 24 ore ed è anche il più ascoltato in un solo giorno su Apple Music. Adesso Taylor Swift ha raggiunto un nuovo traguardo: il suo ultimo disco ha raggiunto 1 miliardo di streaming. Attesissimo il tour europeo della popstar americana.

Il nuovo album di Taylor Swift

Taylor Swift è ormai da tempo una delle artiste americane più amate a livello mondiale, ma i suoi numeri non smettono mai di sorprendere. Il 19 aprile è uscito “The Tortured Poets Department: The Anthology“, un album doppio contenente 31 brani. Oltre ai record già menzionari si aggiunge il fatto che “Fortnight” è stata la canzone più ascoltata di sempre in un solo giorno su Spotify.

Il post su Instagram

La cantautrice americana ha così descritto su Instagram il suo ultimo progetto discografico: “Un’antologia di nuove opere che riflettono eventi, opinioni e sentimenti di un momento fugace e fatalistico nel tempo – sensazionale e doloroso in egual misura“.

Poi ha proseguito parlando di sè in terza persona: “Questo periodo della vita dell’autore è ormai finito, capitolo chiuso e sbarrato. Non c’è niente da vendicare, nessun conto da regolare una volta guarite le ferite. E dopo ulteriori riflessioni, un buon numero di loro si è rivelato autoinflitto”.

Si legge ancora: “Questo scrittore è della ferma convinzione che le nostre lacrime diventino sante sotto forma di inchiostro su una pagina. Una volta che avremo parlato la nostra storia più triste, potremo liberarcene”.