Sfera Ebbasta e Shiva, concerto a Milano: la scaletta delle canzoni

Tutto pronto per il concerto di Sfera Ebbasta e Shiva a Fiera Milano Live: scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Nel 2025 la scena musicale italiana ha assistito all’unione di due trapper molto amati: Sfera Ebbasta e Shiva. I due hanno infatti pubblicato “Santana Money Gang”, album in collaborazione che in tempi record è stato certificato doppio disco di platino. La loro prossima mossa? Un concerto evento unico nel suo genere, che si terrà il 13 settembre a Fiera di Milano Live. Scopriamo tutti i dettagli e la scaletta di questo appuntamento imperdibile .

Sfera Ebbasta e Shiva: un live attesissimo

Il 13 settembre la Fiera Milano Live ospiterà un evento che si preannuncia storico per il rap italiano: Sfera Ebbasta e Shiva saliranno sul palco per “SMG – ONE NIGHT ONLY“. Un concerto che vedrà la coppia esibirsi in un live che promette di essere indimenticabile. Il loro annuncio ha scatenato un’attesa febbrile tra i fan, impazienti di vivere questa esperienza musicale dal vivo.

Shiva

Il programma dell’evento si preannuncia ricco e variegato, iniziando già nel pomeriggio con l'”early entrance” alle 15:30. Seguiranno l’apertura dei cancelli con le sue attrazioni, inclusi giochi, basket e un’area dedicata ai tatuaggi. Il conto alla rovescia avrà poi inizio alle 18:00 con un set esclusivo che preparerà il pubblico allo spettacolo principale della serata: lo SMG Live che inizierà intorno alle 21.00.

La scaletta delle canzoni che porteranno sul palco

La set list del concerto sarà incentrata sui brani dell’album “Santana Money Gang”, ma comprenderà anche le hit più amate di Sfera Ebbasta e Shiva e le loro ultime novità musicali. Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni: