Katia Buchicchio: la giovane modella che porta per la prima volta la corona di Miss Italia nella sua regione natìa, la Basilicata.

La serata del 15 settembre ha segnato un momento storico per il concorso di Miss Italia. Katia Buchicchio, diciottenne di Anzi, in Basilicata, ha conquistato l’ambita corona di Miss Italia 2025, portando per la prima volta questo prestigioso titolo nella sua regione. La giovane modella ha catturato l’attenzione e il cuore della giuria con la sua bellezza unica e una caratteristica distintiva: un apparecchio ai denti, mai visto prima in una vincitrice del concorso. La sua affermazione simboleggia non solo un trionfo personale, ma anche un’importante vittoria per la Basilicata, regione che mai aveva visto una delle sue figlie indossare tale corona.

Il ritorno di Miss Italia sulla Rai

Nel 2025, il concorso di Miss Italia ha fatto il suo ritorno sulla Rai, con la finale trasmessa in diretta su Rai Replay. La serata, condotta da Nunzia De Girolamo, ha visto una giuria di spicco composta da Alba Parietti, Bianca Luna Santoro, Rossella Erra, Maurizio Casagrande e la presidente Francesca Pascale. Katia Buchicchio ha conquistato il voto della giuria grazie alla sua bellezza senza tempo, caratterizzata da occhi chiari e una lunga chioma castana. Dopo la proclamazione, Katia ha voluto ringraziare il padre, definendolo il suo “manager”, per il supporto durante l’intero percorso. Questa vittoria non è solo una celebrazione della bellezza, ma anche dell’orgoglio regionale, con la Basilicata finalmente sul podio più alto.

Un percorso accademico in odontoiatria

Oltre alla passione per la moda, Katia Buchicchio ha dimostrato un forte impegno negli studi, avendo scelto di trasferirsi a Roma per studiare odontoiatria e protesi dentaria. La sua determinazione si riflette anche nella scelta di portare un apparecchio ai denti durante la finale di Miss Italia, un simbolo di autenticità e sicurezza. Katia ha dichiarato di voler proseguire gli studi e lavorare per dare lustro alla sua regione, rappresentando un esempio di come conciliare la bellezza con l’impegno accademico.

La gaffe prima della vittoria e il supporto della famiglia

L’elezione di Katia Buchicchio è stata anticipata da una gaffe che ha visto la sua vittoria spoilerata in un video destinato a un’altra finalista. Nonostante l’incidente, la giovane ha affrontato la situazione con serenità, supportata dalla sua famiglia. Il fidanzato Michael Telesca, i genitori e la sorella Lucrezia sono stati al suo fianco durante la finale. La madre di Katia la descrive come una persona “paziente e rispettosa, legata alle tradizioni, alla famiglia e alla sua terra”. Oltre alla moda e agli studi, Katia coltiva la passione per il cucito e il ricamo, in linea con le tradizioni famigliari. La sua storia incarna un messaggio di determinazione e autenticità, caratteristiche che l’hanno portata a diventare un’icona di bellezza moderna e autentica.