Jovanotti: la scaletta del concerto a Bologna

Vi presentiamo la scaletta del concerto di Jovanotti all’Unipol Arena di Bologna: ecco quali canzoni porterà sul palco.

Il 5 e 6 aprile Lorenzo Jovanotti conquisterà nuovamente il cuore degli appassionati della musica italiana con due esclusivi concerti all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna. Conosciuto per la sua capacità di mescolare vari generi musicali, creando un sound unico e inconfondibile, Jovanotti promette di regalare al suo pubblico uno spettacolo indimenticabile, ricco di energia e di grandi successi. Scopriamo quale sarà la scaletta delle canzoni!

Date e informazioni sui concerti

Dopo il concerto del 3 aprile, i fan avranno l’opportunità di assistere alle performance di Jovanotti nelle date del 5 e 6 aprile, per poi vedere il loro idolo calcare nuovamente lo stesso palco il 30 e il 31 maggio.

Jovanotti, Jova Beach Party 2022 (ph. Michele Lugaresi)

Secondo le informazioni diffuse da TicketOne, le esibizioni avranno tutte inizio alle ore 21.00. L’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna, è pronta ad accogliere gli spettatori in una location all’altezza di eventi di tale calibro.

La scaletta del concerto a Bologna

Nonostante non siano state rivelate anticipazioni ufficiali sulla scaletta dei concerti, gli appassionati di Jovanotti possono aspettarsi una selezione di brani che copra l’intero arco della sua carriera. Dai successi storici come “L’ombelico del mondo” e “Penso positivo” agli estratti del suo ultimo lavoro “Il corpo umano vol. 1“, il repertorio di Jovanotti si conferma ricco e variegato, capace di toccare le corde dell’anima e di far ballare.

Di seguito vi presentiamo la probabile scaletta delle canzoni: