Il Festival di Sanremo 2026 promette grandi emozioni con una line-up di artisti affermati e nuovi talenti, tra debutti attesi e ritorni illustri sul palco dell’Ariston.

Il Festival di Sanremo 2026 si preannuncia come un evento ricco di sorprese e grandi ritorni, con una line-up che include artisti già affermati e nuove promesse del panorama musicale italiano. La serata di “Sarà Sanremo” ha svelato i titoli delle canzoni dei 30 big in gara, che si esibiranno per la prima volta il 24 febbraio sul palco dell’Ariston.

Tra i nomi di spicco, Raf torna per la quinta volta con un brano autobiografico, mentre Tommaso Paradiso e Tredici Pietro faranno il loro debutto. Non mancano i ritorni di Patty Pravo e Fulminacci, insieme alla partecipazione di artisti come Malika Ayane e J-AX. Tra i nuovi arrivi spiccano i nomi di Eddie Brock e nayt, mentre Fedez e Masini presentano una collaborazione inedita.

Tra i ritorni più attesi al Festival di Sanremo 2026 troviamo Raf, che si presenta con “Ora e per sempre”, un brano che racconta l’amore duraturo di una coppia dagli anni ’80 ad oggi. Patty Pravo, con ben 11 partecipazioni alle spalle, torna con “Opera”, una canzone ispirata da un sogno. Arisa, dopo il suo successo e una co-conduzione, si prepara a incantare il pubblico con “Magica favola”.

Tra i debutti, Tommaso Paradiso presenta “I romantici”, una dedica semplice all’amore, mentre Tredici Pietro esplora il tema della vita con “Uomo che cade”. Fulminacci, invece, torna con “Stupida sfortuna”, una riflessione notturna e solitaria.

Nuove proposte e collaborazioni inedite

Il Festival di Sanremo 2026 non si limita ai grandi nomi, ma offre anche una piattaforma per le nuove proposte. I quattro giovani artisti selezionati per il circuito delle Nuove Proposte includono Mazzariello, il trio Blind, El Ma & Soniko, Angelica Bove e Nicolò Filippucci. Tra le collaborazioni inedite, spicca quella tra Fedez e Masini con “Male necessario”, una canzone che affronta il tema delle avversità come opportunità di crescita. LDA e Aka 7even presentano “Poesie clandestine”, un pezzo che parla di un amore viscerale e fuggitivo.

LDA (ph. Cosimo Buccolieri)

Una varietà di stili e tematiche sul palco dell’Ariston

Il Festival di Sanremo 2026 offre una varietà di stili musicali e tematiche, promettendo di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo. Malika Ayane, con “Animali notturni”, esplora la vita notturna e l’umanità nascosta, mentre Mara Sattei racconta una storia d’amore con “Le cose che non sai di me”. Sayf debutta con “Tu mi piaci tanto”, una fotografia dello stato d’animo contemporaneo.

Sul fronte rock, le Bambole di pezza esordiscono con “Resta con me”, un invito a restare uniti nelle difficoltà. Infine, Elettra Lamborghini promette di far ballare tutti con “Voilà”, mentre Ermal Meta affronta temi di attualità e speranza con “Stella stellina”.