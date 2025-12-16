Lea Gavino si mette a nudo con ‘Amico Lontano’: Un viaggio tra musica e sentimenti inespressi attraverso una performance intima in home session.

La giovane e talentuosa Lea Gavino, nota per le sue doti attoriali, ha recentemente incantato il pubblico musicale con il suo nuovo singolo Amico Lontano. Presentato in anteprima a Sanremo Giovani 2025, il brano esplora il tema della distanza emotiva e del rimorso, portando alla luce sensazioni di vuoto e dolore silenzioso causate da legami che si affievoliscono nel tempo. Con una versione in home session, Lea riesce a trasmettere l’essenza più intima di questa ballad, coinvolgendo l’ascoltatore in un viaggio profondo e personale.

Un legame che va oltre le parole: La profondità di ‘Amico Lontano’

Scritto da Lea Gavino e composto con Valerio Smordoni, il brano si caratterizza per la sua delicatezza e intensità emotiva. La cantautrice descrive Amico Lontano come un pezzo a cui tiene moltissimo, definendolo “forse il più intimo che abbia scritto”.

La canzone racconta un dolore silenzioso per un’assenza che continua a far male. L’artista esprime il desiderio di comunicare con chi non è più presente, tentando di dire ciò che non si è mai avuto il coraggio di esprimere: “quanto valeva, quanto era importante”. Questa ballad diventa così un invito a fermarsi un attimo in più, a non lasciar andare via i momenti preziosi.

Una carriera musicale in ascesa: Il percorso di Lea Gavino

Con Amico Lontano, Lea Gavino continua a costruire la sua carriera musicale, iniziata con i brani d’esordio Mondo Fiorito e Figli. Negli ultimi mesi, l’artista ha guadagnato visibilità anche esibendosi dal vivo, aprendo concerti di artisti come Estella e Tripolare. Inoltre, ha partecipato a format musicali indipendenti come Spaghetti Unplugged a Roma e Comete a Milano. Nonostante la notorietà raggiunta grazie alla sua carriera attoriale, Lea Gavino ha sempre coltivato la passione per la musica, scrivendo e componendo brani che riflettono la sua verità personale.

Un’artista poliedrica: Dalla recitazione alla musica

Lea Gavino, nata a Roma nel 1999, ha sempre avuto un legame profondo con il mondo dell’arte. Inizia a studiare pianoforte fin da bambina e si innamora del cinema grazie al padre. Dopo il liceo, si iscrive alla facoltà di Psicologia, ma presto la sua carriera prende una svolta con il debutto nel film Io ricordo Piazza Fontana e nella serie Oltre la soglia. Il vero successo arriva con il ruolo nella serie Skam Italia, che le vale il Next Generation Award come “Attrice rivelazione”. Parallelamente, Lea continua a espandere i suoi orizzonti musicali, dimostrando di essere un’artista completa capace di raccontare storie autentiche sia sullo schermo che attraverso le note.